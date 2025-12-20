أجبر نادي بيرنلي مضيفه بورنموث على التعادل (1-1) في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

والتقى بورنموث وبيرنلي على ملعب فيتاليتي، اليوم السبت، في مباراة شهدت استمرار نتائج صاحب الأرض السلبية هذا الموسم.

بيرنلي يتعادل مع بورنموث

شهدت مباراة بيرنلي وبورنموث العديد من التسديدات الطائشة، إذ سجل كل منهما هدفه من تسديدته الوحيدة على المرمى.

ونجح بورنموث في تسجيل هدف أول عن طريق الغاني أنتوني سيمينيو في الدقيقة 67 من أول تسديدة على مرمى بيرنلي.

وأضاع بورنموث 16 فرصة أمام بيرنلي، جميعها لم تصل من الأساس إلى دوبرافكا، إذ مرت بعيدًا عن القائمين والعارضة.

وتمكن بيرنلي من خطف هدف التعادل في الدقيقة 90 من ضربة رأسية لأرماندو بروخا، إثر عرضية رائعة من ماركوس إدواردز.

ويواصل بورنموث تراجعه هذا الموسم، ليفشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 8 مباريات بالدوري الإنجليزي، ما هبط به إلى المركز الرابع عشر.

من جانبه، ظل بيرنلي بالمركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ11 نقطة.