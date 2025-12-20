المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

1 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 0
19:30
ألافيس

ألافيس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

بهدف في الدقيقة 90.. بيرنلي يجبر بورنموث على التعادل في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:54 م 20/12/2025
بورنموث

من مباراة بورنموث وبيرنلي

أجبر نادي بيرنلي مضيفه بورنموث على التعادل (1-1) في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

والتقى بورنموث وبيرنلي على ملعب فيتاليتي، اليوم السبت، في مباراة شهدت استمرار نتائج صاحب الأرض السلبية هذا الموسم.

بيرنلي يتعادل مع بورنموث

شهدت مباراة بيرنلي وبورنموث العديد من التسديدات الطائشة، إذ سجل كل منهما هدفه من تسديدته الوحيدة على المرمى.

ونجح بورنموث في تسجيل هدف أول عن طريق الغاني أنتوني سيمينيو في الدقيقة 67 من أول تسديدة على مرمى بيرنلي.

وأضاع بورنموث 16 فرصة أمام بيرنلي، جميعها لم تصل من الأساس إلى دوبرافكا، إذ مرت بعيدًا عن القائمين والعارضة.

وتمكن بيرنلي من خطف هدف التعادل في الدقيقة 90 من ضربة رأسية لأرماندو بروخا، إثر عرضية رائعة من ماركوس إدواردز.

ويواصل بورنموث تراجعه هذا الموسم، ليفشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 8 مباريات بالدوري الإنجليزي، ما هبط به إلى المركز الرابع عشر.

من جانبه، ظل بيرنلي بالمركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ11 نقطة.

الدوري الإنجليزي بورنموث بيرنلي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 1
حرس الحدود

حرس الحدود

38

جاء هدف حرس الحدود الأول بعد كرة عرضية ويفشل الدفاع في ابعاد الكرة وتصل لمحمد بيومي ويسددها من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
ليفربول

ليفربول

54

هجمة لصالح إيكيتيكي تصدى لها دفاع توتنهام وخرجت ركنية لصالح ليفربول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
