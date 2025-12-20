تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد الفوز على وست هام يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز مانشستر سيتي على وست هام بنتيجة 3-0، ليتصدر جدول ترتيب بريميرليج مؤقتًا.

وقال جوارديولا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "دائما ما أوجه الشكر إلى هالاند بعد تسجيل الأهداف".

وأضاف: "دفاعنا يتحسن، وأعتقد أننا نستطيع أن نرى ذلك بوضوح، وأنا سعيد جدًا بذلك، ولكن علينا تحسين أدائنا عند الاستحواذ على الكرة، وإلا فلن يكون ذلك كافيا للوصول إلى مارس وأبريل كمنافسين على الألقاب".

وأكمل: "قلت للاعبين بعد المباراة أنا سعيد، عيد ميلاد مجيد للجميع، لكن هذا لن يكون كافيا إذا لم نتحسن، وفرصتنا الوحيدة تكمن في التطور، فالفريق يتطور، لقد تطور الفريق كثيرًا في الأسابيع الماضية، لكننا ما زلنا غير قادرين على الاستحواذ على الكرة بالشكل الأمثل".

وتابع: "لو كان وست هام سجل هدفا لأصبح الفارق 2-1، وقد يمكنه تسجيل هدف التعادل 2-2، صدقوني، أنا لست ساحرًا لأعرف المستقبل، لكن هذا سيحدث".

وبسؤاله عن برناردو سيلفا، رد جوارديولا، قائلًا: "هو نقطة ضعفي، إنه من الطراز الرفيع، ولكن اليوم كان عليه أن يلعب بشكل أفضل، وأنا لست راضيا عن برناردو اليوم".

