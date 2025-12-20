المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

1 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 0
19:30
ألافيس

ألافيس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

جوارديولا ينتقد لاعبي مانشستر سيتي.. ويؤكد: لست راضيًا عن برناردو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:23 م 20/12/2025
جوارديولا

جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد الفوز على وست هام يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز مانشستر سيتي على وست هام بنتيجة 3-0، ليتصدر جدول ترتيب بريميرليج مؤقتًا.

وقال جوارديولا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "دائما ما أوجه الشكر إلى هالاند بعد تسجيل الأهداف".

طالع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وأضاف: "دفاعنا يتحسن، وأعتقد أننا نستطيع أن نرى ذلك بوضوح، وأنا سعيد جدًا بذلك، ولكن علينا تحسين أدائنا عند الاستحواذ على الكرة، وإلا فلن يكون ذلك كافيا للوصول إلى مارس وأبريل كمنافسين على الألقاب".

وأكمل: "قلت للاعبين بعد المباراة أنا سعيد، عيد ميلاد مجيد للجميع، لكن هذا لن يكون كافيا إذا لم نتحسن، وفرصتنا الوحيدة تكمن في التطور، فالفريق يتطور، لقد تطور الفريق كثيرًا في الأسابيع الماضية، لكننا ما زلنا غير قادرين على الاستحواذ على الكرة بالشكل الأمثل".

وتابع: "لو كان وست هام سجل هدفا لأصبح الفارق 2-1، وقد يمكنه تسجيل هدف التعادل 2-2، صدقوني، أنا لست ساحرًا لأعرف المستقبل، لكن هذا سيحدث".

وبسؤاله عن برناردو سيلفا، رد جوارديولا، قائلًا: "هو نقطة ضعفي، إنه من الطراز الرفيع، ولكن اليوم كان عليه أن يلعب بشكل أفضل، وأنا لست راضيا عن برناردو اليوم".

تابع كل جديد عن بطولة أمم أفريقيا 2025 من هنا

طالع جدول مباريات كأس أمم أفريقيا من هنا

جدول مجموعات أمم أفريقيا 2025

مانشستر سيتي وست هام يونايتد جوارديولا مان سيتي هالاند ترتيب الدوري الإنجليزي

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 1
حرس الحدود

حرس الحدود

38

جاء هدف حرس الحدود الأول بعد كرة عرضية ويفشل الدفاع في ابعاد الكرة وتصل لمحمد بيومي ويسددها من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
ليفربول

ليفربول

54

هجمة لصالح إيكيتيكي تصدى لها دفاع توتنهام وخرجت ركنية لصالح ليفربول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
