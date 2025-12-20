انتقد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أداء لاعبه برناردو سيلفا، في المباراة التي خاضها مانشستر سيتي اليوم أمام وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سيلفا هو نقطة ضعفي، إنه لاعب من الطراز الرفيع، لكن اليوم كان عليه أن يلعب بشكل أفضل، ليوم لست راضيًا عنه، هو نقطة ضعفي ولاعبي المفضل، لكنني اليوم لست راضيًا عنه".

وفاز السماوي في تلك المباراة بنتيجة 3-0، حيث تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، لحين خوض مباراة أرسنال وإيفرتون في البطولة.

أرقام سيلفا مع مانشستر سيتي في مباراة وست هام

شارك برناردو سيلفا في 75 دقيقة في مباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث لم يسجل اللاعب أية أهداف أو يقوم بأي تمريرة حاسمة خلال أحداث اللقاء.

وقدم اللاعب 82 تمريرة خلال مشاركته في اللقاء، جاءت منهم 77 تمريرة صحيحة، بنسبة نجاح وصلت إلى 94%، وفقًا لموقع الإحصائيات FotMob.

وساهم اللاعب دفاعيًا في 10 كرات، في حين أنه لمس الكرة 92 مرة، ومرر 8 تمريرات في الثلث الأخير من الملعب.

كما اللاعب 4 كرات طولية خلال مشاركته كانوا جميعهم بطريقة ناجحة، فيما فاز في الاشتباكات الأرضية 3 مرات من أصل 9 اشتباكات مع لاعبي الطرف الثاني.

لمتابعة أخبار كأس الأمم الأفريقية اضغط هنا

لمتابعة جدول مباريات أمم أفريقيا من هنا

للتعرف على جدول ترتيب المجموعات من هنا