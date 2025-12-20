المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

1 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 0
19:30
ألافيس

ألافيس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بعد انتقاده من جوارديولا.. ماذا قدم برناردو سيلفا في مباراة وست هام؟

طارق متولي

كتب - طارق متولي

08:31 م 20/12/2025
برناردو سيلفا

برناردو سيلفا

انتقد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أداء لاعبه برناردو سيلفا، في المباراة التي خاضها مانشستر سيتي اليوم أمام وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سيلفا هو نقطة ضعفي، إنه لاعب من الطراز الرفيع، لكن اليوم كان عليه أن يلعب بشكل أفضل، ليوم لست راضيًا عنه، هو نقطة ضعفي ولاعبي المفضل، لكنني اليوم لست راضيًا عنه".

وفاز السماوي في تلك المباراة بنتيجة 3-0، حيث تصدر الفريق جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، لحين خوض مباراة أرسنال وإيفرتون في البطولة.

أرقام سيلفا مع مانشستر سيتي في مباراة وست هام

شارك برناردو سيلفا في 75 دقيقة في مباراة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث لم يسجل اللاعب أية أهداف أو يقوم بأي تمريرة حاسمة خلال أحداث اللقاء.

وقدم اللاعب 82 تمريرة خلال مشاركته في اللقاء، جاءت منهم 77 تمريرة صحيحة، بنسبة نجاح وصلت إلى 94%، وفقًا لموقع الإحصائيات FotMob.

وساهم اللاعب دفاعيًا في 10 كرات، في حين أنه لمس الكرة 92 مرة، ومرر 8 تمريرات في الثلث الأخير من الملعب.

كما اللاعب 4 كرات طولية خلال مشاركته كانوا جميعهم بطريقة ناجحة، فيما فاز في الاشتباكات الأرضية 3 مرات من أصل 9 اشتباكات مع لاعبي الطرف الثاني.

لمتابعة أخبار كأس الأمم الأفريقية اضغط هنا 

لمتابعة جدول مباريات أمم أفريقيا من هنا

للتعرف على جدول ترتيب المجموعات من هنا

مباراة مانشستر سيتي القادمة
مانشستر سيتي جوارديولا برناردو سيلفا فريق مانشستر سيتي مانشستر سيتي ووست هام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

1 1
حرس الحدود

حرس الحدود

38

جاء هدف حرس الحدود الأول بعد كرة عرضية ويفشل الدفاع في ابعاد الكرة وتصل لمحمد بيومي ويسددها من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
ليفربول

ليفربول

52

توتنهام يلعب على الدفاع المنظم مع الاعتماد على المرتدات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg