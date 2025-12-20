ريندرز: علينا مواصلة الضغط على أرسنال

أكد تيجاني ريندرز لاعب وسط نادي مانشستر سيتي، على سعادته بتسجيل أولى أهدافه على ملعب الاتحاد.

وفاز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد أمام ضيفه وست هام يونايتد في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ريندرز الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي أمام وست هام، كما أنه الهدف الأول له على ملعب الاتحاد.

وقال ريندرز في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: "إنه شعور رائع أن أسجل أخيرًا على أرضي، لقد انتظرت ذلك لفترة طويلة، واليوم هو اليوم المنتظر."

وأضاف: "أنا سعيد بالفوز بالمباراة أيضًا تمريرة حاسمة رائعة من هالاند. استلم الكرة من ريان شرقي، وكان عليه أن يُفكر بسرعة ليمررها لي، ثم تمكنت من تسديدها في المرمى أعتقد أن هذا جديد على كل لاعب يأتي إلى هنا، التكتيكات مختلفة عن أنديتي السابقة، واللاعبون يساعدونني كثيرًا على التأقلم، وأشعر بالاستقرار هنا".

وتابع: "كان علينا الحفاظ على ثقتنا بأنفسنا، ونرغب جميعًا بالفوز في كل مباراة، ولكن بالثقة والعقلية الصحيحة، نستطيع تحقيق ذلك. هذا يُظهر مدى جودتنا ومدى تطورنا كفريق. لقد كان أداءً جيدًا من جانبنا، وعلينا الاستمرار على هذا المنوال".

وشدد: "علينا أن ننتظر ونرى، سنواصل الضغط على أرسنال، وهم متقدمون علينا، ليس الآن ولكن في السابق، وعلينا أن نواصل الضغط عليهم، علينا جميعًا أن نفعل ذلك".

وواصل: "علينا أن نثبت في كل مباراة أننا نمتلك الجودة وأن نلعب بلا خوف. وقد فعلنا ذلك بشكل ممتاز اليوم. حققنا سلسلة انتصارات رائعة. علينا أن نواصل هذا الزخم. لم ينتهِ الأمر بعد.

وأتم: "فلنستمر بالضغط على أرسنال، وسيكون هذا وقتاً مناسباً لدخول فترة أعياد الميلاد."