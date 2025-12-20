المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

1 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 0
19:30
ألافيس

ألافيس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

ريندرز: علينا مواصلة الضغط على أرسنال

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:31 م 20/12/2025
ريندرز

ريندرز

أكد تيجاني ريندرز لاعب وسط نادي مانشستر سيتي، على سعادته بتسجيل أولى أهدافه على ملعب الاتحاد.

وفاز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد أمام ضيفه وست هام يونايتد في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وسجل ريندرز الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي أمام وست هام، كما أنه الهدف الأول له على ملعب الاتحاد.

وقال ريندرز في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: "إنه شعور رائع أن أسجل أخيرًا على أرضي، لقد انتظرت ذلك لفترة طويلة، واليوم هو اليوم المنتظر."

وأضاف: "أنا سعيد بالفوز بالمباراة أيضًا تمريرة حاسمة رائعة من هالاند. استلم الكرة من ريان شرقي، وكان عليه أن يُفكر بسرعة ليمررها لي، ثم تمكنت من تسديدها في المرمى أعتقد أن هذا جديد على كل لاعب يأتي إلى هنا، التكتيكات مختلفة عن أنديتي السابقة، واللاعبون يساعدونني كثيرًا على التأقلم، وأشعر بالاستقرار هنا".

وتابع: "كان علينا الحفاظ على ثقتنا بأنفسنا، ونرغب جميعًا بالفوز في كل مباراة، ولكن بالثقة والعقلية الصحيحة، نستطيع تحقيق ذلك. هذا يُظهر مدى جودتنا ومدى تطورنا كفريق. لقد كان أداءً جيدًا من جانبنا، وعلينا الاستمرار على هذا المنوال".

وشدد: "علينا أن ننتظر ونرى، سنواصل الضغط على أرسنال، وهم متقدمون علينا، ليس الآن ولكن في السابق، وعلينا أن نواصل الضغط عليهم، علينا جميعًا أن نفعل ذلك".

وواصل: "علينا أن نثبت في كل مباراة أننا نمتلك الجودة وأن نلعب بلا خوف. وقد فعلنا ذلك بشكل ممتاز اليوم. حققنا سلسلة انتصارات رائعة. علينا أن نواصل هذا الزخم. لم ينتهِ الأمر بعد.

وأتم: "فلنستمر بالضغط على أرسنال، وسيكون هذا وقتاً مناسباً لدخول فترة أعياد الميلاد."

 

 

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي أرسنال مانشستر سيتي تيجاني ريندرز

