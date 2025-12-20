تلقى اللاعب الهولندي تشافي سيمونز بطاقة حمراء مباشرة في مباراة فريقه نادي توتنهام هوتسبير ضد ليفربول.

ويلتقي توتنهام وليفربول في العاصمة البريطانية لندن، في مباراة جارية بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

طرد سيمونز

تدخل سيمونز بقوة على قدم فيرجيل فان دايك خلال إحدى الكرات المشتركة بينهما.

ولم يشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة في وجه سيمونز، إذ احتاج إلى مراجعة اللقطة أولًا عبر شاشات تقنية الـVAR، ليتخذ بعدها قرارًا بطرد لاعب توتنهام عند حدود الدقيقة 33.

وتحصل سيمونز على أول بطاقة حمراء مباشرة في مسيرته مع كرة القدم، بينما تلقى إجمالًا بطاقتين حمراويين، علمًا بأن الأولى كانت بقميص لايبزيج الألماني.

واقعة لم تحدث منذ 2001

أبرزت شبكة أوبتا للأرقام القياسية والإحصائيات واقعة نادرة في طرد سيمونز، لم تحدث منذ عام 2001.

وأوضحت أن سيمونز أصبح أول لاعب هولندي يتلقى بطاقة حمراء بسبب تدخله على لاعب هولندي آخر منذ أبريل 2001، عندما طرد ويليام كورستن -كان لاعبًا لتوتنهام أيضًا- بعد تدخله على ميلشيوت من تشيلسي.

