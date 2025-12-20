المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جيوكيريس وساكا بالهجوم.. تشكيل أرسنال الرسمي في مباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي

طارق متولي

كتب - طارق متولي

09:01 م 20/12/2025
أرسنال - ارسنال

فريق أرسنال

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة إيفرتون، في إطار مواجهات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل أرسنال المباراة وهو قادم من فوز مهم أمام وولفرهامبتون في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2-1.

ويرغب الجانرز في تحقيق الفوز في مباراة إيفرتون من أجل الاستمرار في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خاصةً بعد الضغط القوي من مانشستر سيتي، والفوز في المباراة الأخيرة أمام وست هام يونايتد.

تشكيل أرسنال في مباراة إيفرتون

وجاء تشكيل أرسنال في مباراة إيفرتون، كما أعلن عنه أرتيتا على الشكل التالي:ـ

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: تيمبر - ساليبا - هينكابي - كالافيوري.

في خط الوسط: ديكلان رايس - زوبيمندي - أوديجارد.

في خط الهجوم: ساكا - جيوكيريس - تروسارد.

ويأتي على مقاعد بدلاء الفريق كلاً من: كيبا - لويس سكيلي - نورجارد - إيزي - نوانيري - ميرينو - مارتنيلي - مادويكي - خيسوس.

موعد مباراة أرسنال وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يكون موعد المباراة التي ستجمع بين الطرفين، اليوم السبت، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال الدوري الإنجليزي تشكيل أرسنال بطولة الدوري الإنجليزي أرسنال وإيفرتون مباراة أرسنال وإيفرتون

