افتتح المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، التسجيل لصالح فريقه ليفربول ضد توتنهام هوتسبير، في اللقاء المقام على أرضية ملعب السبيرز، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فرحته لم تكتمل بعد تعرضه لإصابة قوية.

وسجل إيزاك هدف ليفربول الأول في الدقيقة 56، من صناعة زميله فلوريان فيرتز.

وجاء الهدف بعد تمريرة من النجم الألماني كسر بها مصيدة التسلل، لتصل إلى المهاجم السويدي الذي سدد الكرة بقوة، قبل تدخل من المدافع فان دي فين.

وسقط إيزاك على الأرض باكيًا عقب تسجيل الهدف، بعد تعرضه لإصابة قوية عقب التحام قوي مع ميكي فان دي فين.

وفشل إيزاك في استكمال المباراة بعد دخول الجهاز الطبي، ليغادر أرضية الملعب باكيًا، حيث اضطر سلوت مدرب ليفربول للدفع بجيريمي فريمبونج على حسابه.

ورفع مهاجم ليفربول رصيده في البريميرليج إلى هدفين، بعدما كان قد أحرز هدفًا من قبل في شباك وست هام يونايتد، كما قدم تمريرة حاسمة وحيدة في مواجهة تشيلسي، بينما سجل هدفًا آخر في لقاء ساوثهامبتون ضمن منافسات الكأس.