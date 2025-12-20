خطف نادي ليفربول انتصارًا ثمينًا على حساب مضيفه توتنهام هوتسبير، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على أرضية ملعب السبيرز، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى توتنهام ضربة موجعة في الشوط الأول، بطرد لاعبه الهولندي تشافي سيمونز، بسبب تدخله العنيف على فيرجيل فان دايك، عقب العودة لتقنية الفيديو، في الدقيقة 33.

وتقدم ليفربول بأقدام مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، من صناعة زميله فلوريان فيرتز.

GOAL!



Alexander Isak opens the scoring at the Tottenham Hotspur Stadium, but is injured in the process and can’t continue 😩#beINPL #TOTLIV #LFC pic.twitter.com/mEPRpVw2KY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 20, 2025

وتعرض إيزاك لإصابة قوية عقب تسجيله للهدف، بسبب التحام ميكي فان دي فين مدافع توتنهام معه أثناء تسديد الكرة.

وخرج مهاجم الريدز من الملعب باكيًا، متأثرًا بإصابته، حيث شارك فريمبونج بدلًا منه.

وعزز المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي التقدم لصالح ليفربول بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 66 من عمر المباراة، برأسية متقنة في شباك الحارس فيكاريو، وسط اعتراضات من لاعبي توتنهام، الذين طالبوا باحتساب خطأ لصالح روميرو.

وقلص المهاجم البرازيلي ريتشارليسون الفارق لصالح توتنهام، بتسجيل هدف السبيرز الأول في الدقيقة 83، بعدما فشل فان دايك في إبعاد الكرة قبل مهاجم السبيرز.

وأكمل نادي توتنهام الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني بتسع لاعبين، بعدما تلقى مدافعه كريستيان روميرو البطاقة الحمراء.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الانتصار إلى 29 نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المقابل تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما تلقى هزيمته السابعة هذا الموسم.