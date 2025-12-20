المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قفز 4 مراكز.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:47 م 20/12/2025
ليفربول

من مباراة ليفربول وتوتنهام

قفز نادي ليفربول 4 مراكز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد تفوقه على توتنهام هوتسبير.

وفاز ليفربول خارج أرضه (2-1) على توتنهام، في مباراة أقيمت هذا المساء ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول

نجح ليفربول في التفوق على توتنهام بهدفين لهدف، بفضل ثنائية ألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي على الترتيب.

وتمكن ليفربول من الفوز على توتنهام الذي عانى من طرد اثنين من لاعبيه، الهولندي تشافي سيمونز في الشوط الأول ثم الأرجنتيني كريستيان روميرو في الشوط الثاني.

وتقدم ليفربول إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، متأخرًا فقط بفارق الأهداف عن الرابع تشيلسي.

وتستمر معاناة توتنهام بالمركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ22 نقطة، ليصبح توماس فرانك مهددًا بالإقالة من منصبه.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

لمتابعة أخبار كأس الأمم الأفريقية اضغط هنا

لمتابعة جدول مباريات أمم أفريقيا من هنا

للتعرف على جدول ترتيب المجموعات من هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي توتنهام

