المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 0
22:00
أرسنال

أرسنال

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 0
21:45
روما

روما

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بين الإصابة والإيقاف.. 3 ضربات لليفربول رغم الفوز على توتنهام

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:53 م 20/12/2025
ليفربول

إصابة إيزاك - ليفربول

تعرض نادي ليفربول إلى 3 ضربات خلال الفوز على توتنهام، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول على توتنهام بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

ورفع الريدز رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب بريميرليج.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وسيفتقد ليفربول جهود لاعبه دومينيك سوبوسلاي في المباراة القادمة ضد وولفرهامبتون بسبب الإيقاف.

وتلقى اللاعب المجري بطاقته الصفراء الخامسة هذا الموسم في الدوري أمام توتنهام هوتسبير، وبالتالي سيكون خارج لقاء وولفرهامبتون يوم 27 ديسمبر الجاري.

وكانت الضربة الكبرى لليفربول هي الإصابة القوية التي تعرض لها مهاجمه ألكسندر إيزاك بعد تسجيله للهدف الأول.

وكان إيزاك شارك بديلًا في الدقيقة 46 وغادر في الدقيقة 57.

وتتمثل الضربة الثالثة في فريمبونج، فبعد مشاركته بديلًا في الدقيقة 60 بعد خروج إيزاك، تعرض هو الآخر للإصابة وغادر في الدقيقة 90.

تابع كل جديد عن بطولة أمم أفريقيا 2025 من هنا

طالع جدول مباريات كأس أمم أفريقيا من هنا

جدول مجموعات أمم أفريقيا 2025

 

ليفربول توتنهام إيزاك ترتيب الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إيفرتون

إيفرتون

0 0
أرسنال

أرسنال

16

سيطرة من لاعبي أرسنال على الكرة بعد تمريرات وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg