تعرض نادي ليفربول إلى 3 ضربات خلال الفوز على توتنهام، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول على توتنهام بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

ورفع الريدز رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب بريميرليج.

وسيفتقد ليفربول جهود لاعبه دومينيك سوبوسلاي في المباراة القادمة ضد وولفرهامبتون بسبب الإيقاف.

وتلقى اللاعب المجري بطاقته الصفراء الخامسة هذا الموسم في الدوري أمام توتنهام هوتسبير، وبالتالي سيكون خارج لقاء وولفرهامبتون يوم 27 ديسمبر الجاري.

وكانت الضربة الكبرى لليفربول هي الإصابة القوية التي تعرض لها مهاجمه ألكسندر إيزاك بعد تسجيله للهدف الأول.

وكان إيزاك شارك بديلًا في الدقيقة 46 وغادر في الدقيقة 57.

وتتمثل الضربة الثالثة في فريمبونج، فبعد مشاركته بديلًا في الدقيقة 60 بعد خروج إيزاك، تعرض هو الآخر للإصابة وغادر في الدقيقة 90.

