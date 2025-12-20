حقق فريق ليفربول الفوز في مباراته التي خاضها أمام توتنهام، في إطار مواجهات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز الريدز على توتنهام بنتيجة 2-1، في لقاء شهد إثارة كبيرة وحرم فريق شمال لندن من 2 لاعبين، بعد تعرضهما للطرد خلال الـ 90 دقيقة.

ليفربول يحقق 4 انتصارات متتالية على توتنهام في الدوري الإنجليزي

وللمرة الأولى منذ عام 2021، حقق فريق ليفربول الفوز على توتنهام في 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الفوز الأخيرة الذي حققه توتنهام على الريدز في الدوري الإنجليزي في موسم 2023 - 2024 بنتيجة 2-1.

وكانت أكبر سلسلة انتصارات متتالية بالنسبة للريدز على توتنهام في الفترة من 2018 إلى 2021، حيث فاز ليفربول في 6 مباريات متتالية في تلك الفترة في الدوري الإنجليزي.

وبعدها تعادل الفريقان في مواجهتين، ثم فاز توتنهام في مباراة واحدة، قبل أن يعود ليفربول للانتصارات المتتالية لأربع مرات على التوالي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، متساويًا مع تشيلسي صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب بالرصيد ذاته.

