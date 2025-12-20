المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إيكيتيكي: مباراة توتنهام وليفربول لم تكن كرة قدم.. بل حربا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:05 م 20/12/2025
إيكيتيكي

إيكيتيكي من مباراة ليفربول وتوتنهام

اعترف اللاعب الفرنسي هوجو إيكيتيكي أن مباراة فريقه نادي ليفربول ضد توتنهام كانت صعبة، كما وصفها بـ"الحرب الكبيرة".

وحقق ليفربول الفوز (2-1) على توتنهام، خارج أرضه، في مباراة أقيمت مساء اليوم السبت ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وشهدت مباراة توتنهام وليفربول إشهار بطاقتين حمراويين لكل من تشافي سيمونز وكريستيان روميرو بسبب التدخلات العنيفة، جنبًا إلى جنب مع 8 بطاقات صفراء.

تصريحات إيكيتيكي بعد مباراة توتنهام وليفربول

وقال إيكيتيكي في تصريحات نشرتها شبكة قنوات NBC Sports التليفزيونية: "كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة".

وأضاف هوجو إيكيتيكي: "جماهير توتنهام كانت مذهلة، ودعمت فريقها بقوة، ولكن أيضًا جماهير ليفربول كانت رائعة".

وواصل تصريحاته: "أصبحت الأمور معقدة عندما سجل توتنهام هدفًا، وضغط بقوة، لكن إذا نظرنا إلى المباراة بشكل عام فأعتقد أننا كنا نسيطر على مجرياتها".

وتابع: "كنت محظوظًا بعض الشيء في الهدف الذي أحرزته برأسي، وعرضية فريمبونج كانت جيدة جدًا".

وأتم: "كانت مباراة بدنية جدًا مع الكثير من الالتحامات.. أحيانًا لم تكن مباراة كرة قدم بسبب الخشونة الزائدة كما حدث مع إيزاك، لكن هذا جزء من اللعبة، وكانت حربًا كبيرة، ونحن من حسمها".

وتقدم ليفربول إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، متأخرًا فقط بفارق الأهداف عن الرابع تشيلسي.

وتستمر معاناة توتنهام بالمركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ22 نقطة، ليصبح توماس فرانك مهددًا بالإقالة من منصبه.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

لمتابعة أخبار كأس الأمم الأفريقية اضغط هنا

لمتابعة جدول مباريات أمم أفريقيا من هنا

للتعرف على جدول ترتيب المجموعات من هنا

الدوري الإنجليزي ليفربول توتنهام

