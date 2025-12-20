اعترف اللاعب الفرنسي هوجو إيكيتيكي أن مباراة فريقه نادي ليفربول ضد توتنهام كانت صعبة، كما وصفها بـ"الحرب الكبيرة".

وحقق ليفربول الفوز (2-1) على توتنهام، خارج أرضه، في مباراة أقيمت مساء اليوم السبت ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وشهدت مباراة توتنهام وليفربول إشهار بطاقتين حمراويين لكل من تشافي سيمونز وكريستيان روميرو بسبب التدخلات العنيفة، جنبًا إلى جنب مع 8 بطاقات صفراء.

تصريحات إيكيتيكي بعد مباراة توتنهام وليفربول

وقال إيكيتيكي في تصريحات نشرتها شبكة قنوات NBC Sports التليفزيونية: "كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة".

وأضاف هوجو إيكيتيكي: "جماهير توتنهام كانت مذهلة، ودعمت فريقها بقوة، ولكن أيضًا جماهير ليفربول كانت رائعة".

وواصل تصريحاته: "أصبحت الأمور معقدة عندما سجل توتنهام هدفًا، وضغط بقوة، لكن إذا نظرنا إلى المباراة بشكل عام فأعتقد أننا كنا نسيطر على مجرياتها".

وتابع: "كنت محظوظًا بعض الشيء في الهدف الذي أحرزته برأسي، وعرضية فريمبونج كانت جيدة جدًا".

وأتم: "كانت مباراة بدنية جدًا مع الكثير من الالتحامات.. أحيانًا لم تكن مباراة كرة قدم بسبب الخشونة الزائدة كما حدث مع إيزاك، لكن هذا جزء من اللعبة، وكانت حربًا كبيرة، ونحن من حسمها".

وتقدم ليفربول إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، متأخرًا فقط بفارق الأهداف عن الرابع تشيلسي.

وتستمر معاناة توتنهام بالمركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ22 نقطة، ليصبح توماس فرانك مهددًا بالإقالة من منصبه.

