المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 1
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
21:45
روما

روما

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 0
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

سلوت: افتقدنا محمد صلاح وجاكبو أمام توتنهام

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:43 م 20/12/2025
محمد صلاح وأرني سلوت

الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول

علق الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على فوز فريقه خارج أرضه على توتنهام بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات أرني سلوت بعد فوز ليفربول على توتنهام

وقال سلوت، في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن الدقائق الأخيرة كانت الأصعب خلال المباراة، مؤكدًا أن أداء فريقه بشكل عام كان جيدًا، رغم التوتر الذي سيطر على اللحظات الختامية.

وأضاف مدرب ليفربول: "في كرة القدم، غالبًا ما نتذكر الدقائق الأخيرة أكثر من أي شيء آخر، وكانت أسوأ فتراتنا في المباراة، لكن إذا هدأنا قليلًا، سنجد الكثير من الأمور الإيجابية، وقفت هنا مرات عديدة وأعجبت بالنتيجة، لكن دون أن نحصل على النقاط الثلاث، وهذه المرة حصدنا الفوز".

وتابع: "لم نحافظ على الكرة في النهاية، كنا نفقدها بسرعة، وهو ما جعل الأمور فوضوية، عندما نمتلك الكرة يجب أن نتحلى بالهدوء ونمررها من قدم إلى أخرى، لا أن نخسرها بعد ثانيتين فقط".

وأكد سلوت سيطرة فريقه على مجريات اللعب، موضحًا: "سيطرنا على المباراة بشكل جيد، ولم يخلق أي من الفريقين عددًا كبيرًا من الفرص، في مباريات أخرى كنا سنفوز أيضًا، ست مباريات دون هزيمة، حققنا خلالها أربعة انتصارات وتعادلين، وهذا أقرب لما نطمح إليه".

وأشاد المدير الفني بتسجيل مهاجميه للأهداف، قائلاً: "لسنا فريقًا مثاليًا، لكن من الإيجابي أن كلا المهاجمين سجلا، عندما يلعب المنافس بعشرة أو تسعة لاعبين، يصبح وجود أجنحة قادرة على السيطرة على الأطراف أمرًا مهمًا، وقد افتقدنا محمد صلاح وجاكبو، لكن إشراك جيريمي ساعدنا، وهو من صنع الهدف الثاني".

واختتم حديثه بالتعليق على الإصابة التي تعرض لها ألكسندر إيزاك، قائلًا: "من الصعب معرفة طبيعة الإصابة مباشرة بعد المباراة، لكن الوضع لا يبدو جيدًا، نأمل أن يكون بخير، وعلينا الانتظار لمعرفة التفاصيل".

الدوري الإنجليزي ليفربول توتنهام أرني سلوت ليفربول ضد توتنهام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إيفرتون

إيفرتون

0 1
أرسنال

أرسنال

75

نسبة الاستحواذ: أرسنال 65% - إيفرتون 35%

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg