سلوت: افتقدنا محمد صلاح وجاكبو أمام توتنهام

علق الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على فوز فريقه خارج أرضه على توتنهام بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات أرني سلوت بعد فوز ليفربول على توتنهام

وقال سلوت، في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن الدقائق الأخيرة كانت الأصعب خلال المباراة، مؤكدًا أن أداء فريقه بشكل عام كان جيدًا، رغم التوتر الذي سيطر على اللحظات الختامية.

وأضاف مدرب ليفربول: "في كرة القدم، غالبًا ما نتذكر الدقائق الأخيرة أكثر من أي شيء آخر، وكانت أسوأ فتراتنا في المباراة، لكن إذا هدأنا قليلًا، سنجد الكثير من الأمور الإيجابية، وقفت هنا مرات عديدة وأعجبت بالنتيجة، لكن دون أن نحصل على النقاط الثلاث، وهذه المرة حصدنا الفوز".

وتابع: "لم نحافظ على الكرة في النهاية، كنا نفقدها بسرعة، وهو ما جعل الأمور فوضوية، عندما نمتلك الكرة يجب أن نتحلى بالهدوء ونمررها من قدم إلى أخرى، لا أن نخسرها بعد ثانيتين فقط".

وأكد سلوت سيطرة فريقه على مجريات اللعب، موضحًا: "سيطرنا على المباراة بشكل جيد، ولم يخلق أي من الفريقين عددًا كبيرًا من الفرص، في مباريات أخرى كنا سنفوز أيضًا، ست مباريات دون هزيمة، حققنا خلالها أربعة انتصارات وتعادلين، وهذا أقرب لما نطمح إليه".

وأشاد المدير الفني بتسجيل مهاجميه للأهداف، قائلاً: "لسنا فريقًا مثاليًا، لكن من الإيجابي أن كلا المهاجمين سجلا، عندما يلعب المنافس بعشرة أو تسعة لاعبين، يصبح وجود أجنحة قادرة على السيطرة على الأطراف أمرًا مهمًا، وقد افتقدنا محمد صلاح وجاكبو، لكن إشراك جيريمي ساعدنا، وهو من صنع الهدف الثاني".

واختتم حديثه بالتعليق على الإصابة التي تعرض لها ألكسندر إيزاك، قائلًا: "من الصعب معرفة طبيعة الإصابة مباشرة بعد المباراة، لكن الوضع لا يبدو جيدًا، نأمل أن يكون بخير، وعلينا الانتظار لمعرفة التفاصيل".