المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 1
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
21:45
روما

روما

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 0
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

مدرب توتنهام: الـVAR أخطأ في هدف ليفربول.. وسيمونز لا يستحق البطاقة الحمراء

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:59 م 20/12/2025
توماس فرانك

توماس فرانك - مدرب توتنهام

انتقد المدير الفني الدنماركي توماس فرانك، مدرب نادي توتنهام، القرارات التحكيمية التي تسببت على حد وصفه في خسارة فريقه أمام ليفربول.

وخسر توتنهام على أرضه (2-1) أمام ليفربول في مباراة أقيمت بينهما هذا المساء ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

مدرب توتنهام يعلق على الخسارة أمام ليفربول

شهدت مباراة ليفربول وتوتنهام إشهار بطاقتين حمراويين في وجه كل من تشافي سيمونز وكريستيان روميرو، وسط اعتراضات تحكيمية من جانب توماس فرانك.

وقال فرانك في تصريحات نشرها موقع قناة NBC Sports التليفزيونية: "فخور جدًا باللاعبين.. اللاعبون عملوا بجهد كبير جدًا، ورأيت فريقًا يتمتع بشخصية قوية وروح عالية".

وأضاف: "رأيت مثل هذه الحالات من قبل، لكن بالنسبة لي لم يكن تدخل سيمونز بقوة مفرطة أو بتهور، ولا أعتقد أنه يستحق بطاقة حمراء".

وواصل تصريحاته: "هدف إيكيتيكي غير صحيح.. كان هناك دفع واضح، ولا أعرف كيف تم احتساب الهدف خصوصًا في وجود تقنية الـVAR، كان خطأ كبيرًا".

وتابع: "قلت للاعبين بعد المباراة إن علينا أن نحتفظ بهذا الأداء وأن نستفيد منه.. إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة، فسيكون لهذا الفريق مستقبل كبير".

قبل أن يختتم: "من الجنون ما قدمناه ضد ليفربول بـ10 لاعبين.. وأعجبني جدًا أداء اللاعبين، والجماهير أيضًا كانت رائعة وكادت تسجل بنفسها الهدف الثاني".

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

لمتابعة أخبار كأس الأمم الأفريقية اضغط هنا

لمتابعة جدول مباريات أمم أفريقيا من هنا

للتعرف على جدول ترتيب المجموعات من هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي توتنهام توماس فرانك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إيفرتون

إيفرتون

0 1
أرسنال

أرسنال

75

نسبة الاستحواذ: أرسنال 65% - إيفرتون 35%

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg