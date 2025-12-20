انتقد المدير الفني الدنماركي توماس فرانك، مدرب نادي توتنهام، القرارات التحكيمية التي تسببت على حد وصفه في خسارة فريقه أمام ليفربول.

وخسر توتنهام على أرضه (2-1) أمام ليفربول في مباراة أقيمت بينهما هذا المساء ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

مدرب توتنهام يعلق على الخسارة أمام ليفربول

شهدت مباراة ليفربول وتوتنهام إشهار بطاقتين حمراويين في وجه كل من تشافي سيمونز وكريستيان روميرو، وسط اعتراضات تحكيمية من جانب توماس فرانك.

وقال فرانك في تصريحات نشرها موقع قناة NBC Sports التليفزيونية: "فخور جدًا باللاعبين.. اللاعبون عملوا بجهد كبير جدًا، ورأيت فريقًا يتمتع بشخصية قوية وروح عالية".

وأضاف: "رأيت مثل هذه الحالات من قبل، لكن بالنسبة لي لم يكن تدخل سيمونز بقوة مفرطة أو بتهور، ولا أعتقد أنه يستحق بطاقة حمراء".

وواصل تصريحاته: "هدف إيكيتيكي غير صحيح.. كان هناك دفع واضح، ولا أعرف كيف تم احتساب الهدف خصوصًا في وجود تقنية الـVAR، كان خطأ كبيرًا".

وتابع: "قلت للاعبين بعد المباراة إن علينا أن نحتفظ بهذا الأداء وأن نستفيد منه.. إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة، فسيكون لهذا الفريق مستقبل كبير".

قبل أن يختتم: "من الجنون ما قدمناه ضد ليفربول بـ10 لاعبين.. وأعجبني جدًا أداء اللاعبين، والجماهير أيضًا كانت رائعة وكادت تسجل بنفسها الهدف الثاني".

