المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 1
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
21:45
روما

روما

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 0
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

للتغلب على دورتموند.. أرسنال يحاول خطف موهبة ريال مدريد في يناير المقبل

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:02 م 20/12/2025
ريال مدريد

فريق ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن وجود صراع شرس بين كل من بروسيا دورتموند وأرسنال للحصول على خدمات فيكتور فالديبيناس، لاعب فريق ريال مدريد.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن أرسنال يرغب بقوة في التعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة، حيث تسعى إدارة النادي لإقناع اللاعب بالانتقال إلى الجانرز.

في المقابل، أبدى نادي دورتموند اهتماماً جاداً باللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، في حين ستظهر منافسة أخرى من نادي باير ليفركوزن.

ويبرز اسم فالديبيناس كواحد من أكثر اللاعبين المطلوبين تحت 21 عامًا في أوروبا، حيث أصبح اللاعب محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

وكان قد ارتبط اسم اللاعب بالفريق الإنجليزي في شهر أكتوبر الماضي قبل البدء في الموسم الجاري.

ويُشار إلى أن فالديبيناس ليس اللاعب الوحيد الذي ارتبط اسمه بالجانرز من ريال مدريد مؤخرًا، حيث ارتبط اسم البرازيلي رودريجو بالرحيل إلى صفوف الجانرز أيضًا في حال قرر اللاعب الرحيل عن صفوف الفريق الإسباني.

لمتابعة أخبار كأس الأمم الأفريقية اضغط هنا

لمتابعة جدول مباريات أمم أفريقيا اضغط هنا

للتعرف على جدول ترتيب المجموعات اضغط هنا

مباراة أرسنال القادمة
ريال مدريد الدوري الإنجليزي أرسنال الدوري الإسباني مدريد فريق ريال مدريد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إيفرتون

إيفرتون

0 1
أرسنال

أرسنال

75

نسبة الاستحواذ: أرسنال 65% - إيفرتون 35%

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg