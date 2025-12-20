كشفت تقارير صحفية ألمانية عن وجود صراع شرس بين كل من بروسيا دورتموند وأرسنال للحصول على خدمات فيكتور فالديبيناس، لاعب فريق ريال مدريد.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن أرسنال يرغب بقوة في التعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة، حيث تسعى إدارة النادي لإقناع اللاعب بالانتقال إلى الجانرز.

في المقابل، أبدى نادي دورتموند اهتماماً جاداً باللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، في حين ستظهر منافسة أخرى من نادي باير ليفركوزن.

ويبرز اسم فالديبيناس كواحد من أكثر اللاعبين المطلوبين تحت 21 عامًا في أوروبا، حيث أصبح اللاعب محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

وكان قد ارتبط اسم اللاعب بالفريق الإنجليزي في شهر أكتوبر الماضي قبل البدء في الموسم الجاري.

ويُشار إلى أن فالديبيناس ليس اللاعب الوحيد الذي ارتبط اسمه بالجانرز من ريال مدريد مؤخرًا، حيث ارتبط اسم البرازيلي رودريجو بالرحيل إلى صفوف الجانرز أيضًا في حال قرر اللاعب الرحيل عن صفوف الفريق الإسباني.

