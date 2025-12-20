برايتون يصدم مانشستر يونايتد

وجّه نادي برايتون صدمة لمسؤولي مانشستر يونايتد، الذي يسعى إلى التعاقد مع لاعب الوسط الكاميروني كارلوس باليبا منذ الصيف الماضي.

وكان صاحب الـ21 عامًا ضمن أهداف إدارة "الشياطين الحمر" منذ الصيف الماضي من أجل دعم مركز الوسط، إلا أن إدارة برايتون رفضت فكرة التخلي عن اللاعب.

وبحسب صحيفة "تايمز"، فإن نادي برايتون لا يخطط لبيع كارلوس باليبا حتى عام 2027 على أقل تقدير، الأمر الذي سيكون بمثابة صدمة لـ"الشياطين الحمر".

ويمتلك الدولي الكاميروني عقدًا مع نادي برايتون يمتد حتى صيف 2028، مع إمكانية التمديد، بحسب ما جاء عبر موقع "ترانسفير ماركت".

وانتقل باليبا إلى صفوف برايتون قادمًا من ليل الفرنسي في صيف 2023، في صفقة مالية قُدّرت بـ27 مليون يورو، حيث تُقدَّر القيمة التسويقية للاعب بـ60 مليون يورو، وفقًا لـ"ترانسفير ماركت".

وشارك اللاعب الكاميروني مع فريقه في الموسم الحالي (2025-2026) في 19 مباراة، سواء على مستوى الدوري أو في كأس كاراباو.