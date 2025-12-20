المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 1
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
21:45
روما

روما

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 0
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

برايتون يصدم مانشستر يونايتد

محمد همام

كتب - محمد همام

11:20 م 20/12/2025
ماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد

وجّه نادي برايتون صدمة لمسؤولي مانشستر يونايتد، الذي يسعى إلى التعاقد مع لاعب الوسط الكاميروني كارلوس باليبا منذ الصيف الماضي.

وكان صاحب الـ21 عامًا ضمن أهداف إدارة "الشياطين الحمر" منذ الصيف الماضي من أجل دعم مركز الوسط، إلا أن إدارة برايتون رفضت فكرة التخلي عن اللاعب.

وبحسب صحيفة "تايمز"، فإن نادي برايتون لا يخطط لبيع كارلوس باليبا حتى عام 2027 على أقل تقدير، الأمر الذي سيكون بمثابة صدمة لـ"الشياطين الحمر".

ويمتلك الدولي الكاميروني عقدًا مع نادي برايتون يمتد حتى صيف 2028، مع إمكانية التمديد، بحسب ما جاء عبر موقع "ترانسفير ماركت".

وانتقل باليبا إلى صفوف برايتون قادمًا من ليل الفرنسي في صيف 2023، في صفقة مالية قُدّرت بـ27 مليون يورو، حيث تُقدَّر القيمة التسويقية للاعب بـ60 مليون يورو، وفقًا لـ"ترانسفير ماركت".

وشارك اللاعب الكاميروني مع فريقه في الموسم الحالي (2025-2026) في 19 مباراة، سواء على مستوى الدوري أو في كأس كاراباو.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد برايتون كارلوس باليبا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
إيفرتون

إيفرتون

0 1
أرسنال

أرسنال

75

نسبة الاستحواذ: أرسنال 65% - إيفرتون 35%

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
