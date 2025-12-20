المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 1
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

2 1
21:45
روما

روما

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

3 0
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

"منبوذ أموريم" يتمسك بالرحيل في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

11:39 م 20/12/2025
روبن أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن كوبي ماينو، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، يتمسك بقرار الرحيل عن "الشياطين الحمر" في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل الحصول على فرصة أخرى.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ماينو، صاحب الـ20 عامًا، لا يرى له مستقبلًا في مانشستر يونايتد تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم، الذي يعتمد عليه كورقة بديلة فقط.

وأضافت الصحيفة أن ماينو يرغب في المشاركة بصورة منتظمة من أجل الانضمام إلى قائمة المنتخب الإنجليزي مع المدرب توماس توخيل في كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان لاعب وسط مانشستر يونايتد قد دخل ضمن اهتمامات تشيلسي، بجانب نابولي، للحصول على خدماته، حيث يضغط اللاعب من أجل إتمام الخروج سواء بصفقة إعارة أو بيع نهائي.

وشارك ماينو في 12 مباراة خلال هذا الموسم، بإجمالي (212 دقيقة فقط)، حيث صنع هدفًا كان في مسابقة كأس كاراباو.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا، غدًا الأحد، ضمن حسابات الأسبوع الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد فريق المدرب روبن أموريم في المركز السابع برصيد 26 نقطة من 16 مباراة.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أموريم كوبي ماينو

appimg