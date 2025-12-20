"منبوذ أموريم" يتمسك بالرحيل في يناير

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن كوبي ماينو، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، يتمسك بقرار الرحيل عن "الشياطين الحمر" في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل الحصول على فرصة أخرى.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ماينو، صاحب الـ20 عامًا، لا يرى له مستقبلًا في مانشستر يونايتد تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم، الذي يعتمد عليه كورقة بديلة فقط.

وأضافت الصحيفة أن ماينو يرغب في المشاركة بصورة منتظمة من أجل الانضمام إلى قائمة المنتخب الإنجليزي مع المدرب توماس توخيل في كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكان لاعب وسط مانشستر يونايتد قد دخل ضمن اهتمامات تشيلسي، بجانب نابولي، للحصول على خدماته، حيث يضغط اللاعب من أجل إتمام الخروج سواء بصفقة إعارة أو بيع نهائي.

وشارك ماينو في 12 مباراة خلال هذا الموسم، بإجمالي (212 دقيقة فقط)، حيث صنع هدفًا كان في مسابقة كأس كاراباو.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا، غدًا الأحد، ضمن حسابات الأسبوع الـ17 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد فريق المدرب روبن أموريم في المركز السابع برصيد 26 نقطة من 16 مباراة.