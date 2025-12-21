المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
6 أهداف في آخر 5 مباريات.. كالفرت لوين يقود صحوة ليدز في البريميرليج

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:00 ص 21/12/2025
كالفرت لوين

نجم ليدز يونايتد كالفرت لوين

يواصل المهاجم الإنجليزي دومينيك كالفرت لوين خطف الأضواء مع ليدز يونايتد، بعدما تحوّل إلى كلمة السر في انتفاضة الفريق خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي أول فصول تجربته الجديدة مع ليدز، عقب انتقاله في صفقة انتقال حر من إيفرتون خلال صيف 2025، فرض كالفرت لوين نفسه سريعًا كأحد أبرز عناصر الفريق، رغم البداية المتواضعة التي اكتفى خلالها بتسجيل هدف وحيد في أول عشر مباريات.

ومع تعديل المدرب دانييل فاركي لنهجه التكتيكي والاعتماد على طريقة 3-5-2، انفجر المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا تهديفيًا، مستغلًا قوته البدنية وإجادته للكرات الهوائية، ليسجل 6 أهداف حاسمة في آخر خمس مباريات متتالية.

بصمات كالفرت لوين في المواجهات الكبرى

وكان لكالفرت لوين بصمة واضحة في عدد من المواجهات الكبرى، أبرزها:

- التسجيل في التعادل المثير أمام مانشستر سيتي (3-3)، والمساهمة في عودة الفريق بالنتيجة.

- دور حاسم في الفوز على تشيلسي بنتيجة (3-1)، والذي أعاد الأمل في البقاء.

- تسجيل هدفي التعادل أمام ليفربول (3-3) وبرينتفورد (1-1).

- ثنائية أمام كريستال بالاس في الجولة السابعة عشرة، رفعت ليدز إلى منطقة أكثر أمانًا برصيد 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وبذلك، رفع كالفرت لوين رصيده إلى 7 أهداف بقميص ليدز يونايتد هذا الموسم، جميعها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليؤكد قيمته الهجومية وتأثيره المباشر في نتائج الفريق.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ليدز يونايتد كالفرت لوين

