رغم ضغط السيتي.. أرسنال يفوز على إيفرتون ويواصل تصدره لجدول ترتيب البريميرليج

طارق متولي

كتب - طارق متولي

12:00 ص 21/12/2025
فريق أرسنال

فريق أرسنال

حقق أرسنال فوزًا مهمًا في المباراة التي خاضها أمام إيفرتون، في إطار مواجهات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز أرسنال بهدف نظيف، سجله فيكتور جيوكيريس في الدقيقة 27 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح الجانرز بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

أحداث مباراة أرسنال وإيفرتون

بدأ إيفرتون بالضغط على أرسنال عن طريق عرضية من جاك جريليش ولم يقابلها أحد، لتمر إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، كانت هناك محاولة لأرسنال بعد كرة عرضية من زوبيميندي لكن واجهها إرتقاء وإبعاد من بيكفورد حارس إيفرتون، قبل أن تكون هناك عرضية لإيفرتون من ركنية نفذها جيمس جارنر ولكن أبعدها دفاع أرسنال.

وفي الدقيقة 17، حاول ساكا التوغل داخل منطقة الجزاء الخاصة بإيفرتون ولكن الدفاع تصدى لها ومنع اللاعب من المرور.

ولمس لاعب إيفرتون الكرة بيده داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويحتسب ركلة جزاء للجانرز يحرز من خلالها جيوكيريس الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني، طالب لاعبو إيفرتون حصول الفريق على ركلة جزاء بعد سقوط ثيرنو باري، ليعود الحكم لتقنية الفيديو لكنه لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة 64، منع القائم أرسنال من هدف بعد تمريرة بينية قابلها تروسارد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لتصطدم الكرة في القائم الأيسر لحارس إيفرتون.

ويأتي ذلك قبل أن تأتي كرة جديدة في القائم للمرة الثانية، بعد تسديدة قوية من زوبيميندي داخل منطقة الجزاء وتصطدم في القائم الأيسر لحارس لإيفرتون مجددًا.

وحاول إيفرتون التسجيل في أكثر من كرة خطيرة كانت أبرزها في الدقيقة 73، ولكن استطاع رايا أن يتصدى لها بعد ارتقاء عقب كرة عرضية عن طريق دوايت ماكنيل.

وأطلق الحكم صافرته ليعلن انتهاء المباراة التي جمعت بين الطرفين بفوز أرسنال بنتيجة 1-0، ليحصد 3 نقاط مهمة ويواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الـ 37 نقطة في المركز الثاني.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي إيفرتون ترتيب الدوري الإنجليزي مباراة أرسنال وإيفرتون فوز أرسنال

