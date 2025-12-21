المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد الفوز على إيفرتون.. موعد مباراة أرسنال المقبلة

طارق متولي

كتب - طارق متولي

12:11 ص 21/12/2025
أرسنال - ارسنال

فريق أرسنال

حقق أرسنال فوزًا مهمًا في مباراته التي خاضها أمام إيفرتون، في الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز أرسنال بهدف نظيف سجله جيوكيريس من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ويواصل أرسنال تصدره في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في الجدول برصيد 37 نقطة.

ويواصل السماوي الضغط على الجانرز في البريميرليج، ولكن أرسنال يرفض الاستسلام ويواصل تحقيق الفوز في البطولة الإنجليزية.

موعد مباراة أرسنال المقبلة بعد الفوز على إيفرتون

ومن المقرر أن يخوض أرسنال مباراته المقبلة أمام كريستال بالاس، في إطار مواجهات ربع نهائي كأس الكاراباو، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

من جانبه، من المنتظر يخوض أرسنال المباراة المقبلة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي، قبل أن يضرب موعدًا في مباراة صعبة أمام أستون فيلا.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي إيفرتون مباراة أرسنال وإيفرتون

