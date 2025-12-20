فاز ليدز يونايتد بنتيجة 4-1 أمام كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وأقيمت مباراة ليدز يونايتد، وكريستال بالاس، على ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي.

وسجل دومينيك كالفيرت لوين، الهدف الأول والثاني لـ ليدز في الدقيقة 38 و45+4.

وأضاف إيثان أمبانيو الهدف الثالث لـ ليدز في الدقيقة 60، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 90+11 عن طريق أنتون ستاخ.

فيما جاء هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 90+2 عن طريق جاستن ديفيني من ركلة جزاء.

وعاد ليدز يونايتد إلى طريق الانتصارات من جديد، حيث إنه كان قد تعادل في المباراتين الماضيتين أمام ليفربول وبرينتفورد.

بينما يتلقى كريستال بالاس الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، حيث إنه كان قد خسر في اللقاء الماضي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ليدز إلى النقطة 19 في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 26 في المركز الثامن.