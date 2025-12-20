المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة إلى الانتصارات.. ليدز يفوز على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:56 ص 21/12/2025
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

فاز ليدز يونايتد بنتيجة 4-1 أمام كريستال بالاس، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وأقيمت مباراة ليدز يونايتد، وكريستال بالاس، على ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي.

وسجل دومينيك كالفيرت لوين، الهدف الأول والثاني لـ ليدز في الدقيقة 38 و45+4.

وأضاف إيثان أمبانيو الهدف الثالث لـ ليدز في الدقيقة 60، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 90+11 عن طريق أنتون ستاخ.

فيما جاء هدف كريستال بالاس الوحيد في الدقيقة 90+2 عن طريق جاستن ديفيني من ركلة جزاء.

وعاد ليدز يونايتد إلى طريق الانتصارات من جديد، حيث إنه كان قد تعادل في المباراتين الماضيتين أمام ليفربول وبرينتفورد.

بينما يتلقى كريستال بالاس الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، حيث إنه كان قد خسر في اللقاء الماضي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-0.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ليدز إلى النقطة 19 في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 26 في المركز الثامن.

 

الدوري الإنجليزي كريستال بالاس ليدز يونايتد

