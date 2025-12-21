شهدت الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي، اشتعال المنافسة سواء على الصدارة أو الهروب من مراكز الهبوط.

وأقيمت العديد من المباريات الهامة، بالأمس السبت في اليوم الأول من الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

وكانت أبرز النتائج، فوز مانشستر سيتي بثلاثية أمام وست هام يونايتد، وفوز ليفربول أمام توتنهام بهدفين دون رد، بينما تخطى أرسنال، نظيره إيفرتون بصعوبة بالفوز بهدف نظيف.

وبناء على هذه النتائج، تستمر المنافسة المشتعلة على صدارة الدوري الإنجليزي، بين أرسنال ومانشستر سيتي، بينما يسعى ليفربول إلى الدخول في المربع الذهبي.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- أرسنال - 39 نقطة

2- مانشستر سيتي - 37 نقطة

3- أستون فيلا- 33 نقطة

4- تشيلسي - 29 نقطة

5- ليفربول 29 نقطة

6- سندرلاند - 27 نقطة

7- مانشستر يونايتد - 26 نقطة

8- كريستال بالاس - 26 نقطة

9- برايتون - 24 نقطة

10- إيفرتون 24 نقطة.

لمعرفة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا.. اضغط هنا