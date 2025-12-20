صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

سيتي يواصل ضغطه

سلطت صحيفة ذا صن الضوء على كل من فيل فودين وريان شرقي باعتبارهما من أبرز نجوم فريق بيب جوارديولا الجديد.

وأكدت أنه لا يزال إيرلينج هالاند يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وقد سجل هدفين أي 38 هدفاً مذهلاً في 28 مباراة فقط، لذلك فهو يستحق أن يكون من أفضل اللاعبين.

وأشارت إلى أن فوز مانشستر سيتي يضع أرسنال تحت ضغط كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي ذلك في ظل وجود بعض المخاوف من أن فودين لن يستعيد تألقه أبداً بعد موسم شبه غائب عن الأنظار، حيث كافح الفريق الذي فاز بأربعة ألقاب لإيجاد هويته.

وكانت هناك بعض الشكوك مع انطلاق الموسم بشأن عملية إعادة هيكلة الفريق التي قام بها مدرب مانشستر سيتي والتي بلغت تكلفتها 320 مليون جنيه إسترليني والتي بدأت في يناير، ولكن لاعبو الفريق الجدد يثبتون أنهم جزء كبير من خطة المدرب الإسباني.

ديلي ميل

اعتذار فرانك لامبارد

اعتذر فرانك لامبارد بعد أن تسبب في شجار كبير عقب المباراة التي انتهت بتعادل فريقه كوفنتري مع ساوثهامبتون.

وتعرض أسطورة تشيلسي لهتافات استهزاء من قبل جمهور الخصم داخل ملعب سانت ماري، حيث وصفوه بـ "ستيفن جيرارد السيئ" عند نهاية المباراة.

ونزل مدرب كوفنتري إلى أرض الملعب وأرسل إشارة ساخرة بإبهامه إلى الجمهور الذي كان يهتف ضده طوال المباراة.

لكن ذلك لم يؤد إلا إلى إثارة غضب نجم ساوثهامبتون ليو شينزا، الذي دخل في مناقشات حادة مع لامبارد على أرض الملعب، مما أدى إلى قيام العشرات من اللاعبين بمهاجمة بعضهم البعض في شجار أمام الجميع.

وبعد المباراة اعتذر المدرب عن تصرفاته، قائلاً: "بصراحة، أشعر الآن ببعض الهدوء، أعتذر عن كلامي، لقد تجاوزت الأمر تماماً، صحيح أن النقاش كان حاداً بعض الشيء، لكن أحياناً تعيش تلك الدقائق التسع والتسعين وأنت تتابع اللاعبين وهم يؤدون ما يفعلونه، وأشعر وكأنني أعيش اللحظة معهم".

تيلجراف

هجوم ليفربول يؤتي ثماره

أكدت صحيفة تليجراف البريطانية، أن لاعبي آرني سلوت كانوا يتمسكون بالفوز على فريق توتنهام الذي يمتلك أحد أسوأ سجلات الأداء على أرضه في تاريخ النادي، لذلك لم يكن كل هذا الفوز بمثابة انتصار عظيم لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز المدافعين عن اللقب

وأضافت الصحيفة أن ليفربول عاد إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، محققين أول سلسلة انتصارات من ثلاث مباريات منذ تراجع موسمهم بشكل حاد في نهاية سبتمبر.

وسلطت الضوء على هجوم ليفربول بالتحديد إيكتيكي الذي أظهر تألقه في المباريات الأخيرة، خاصةً بعد مساهمته في تحقيق الفوز في مباراة ليفربول أمام توتنهام.

الصحافة الإسبانية

استبعاد بيدري

أعلن نادي برشلونة، غياب بيدري عن مباراة فياريال، المُقرر لها اليوم، اليوم الأحد، على ملعب لاسيراميكا، لحساب منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني الممتاز.

وأفاد برشلونة في بيان رسمي عبر حسابه، أنه سيتم استبعاد بيدري من مباراة فياريال، مُشيرًا إلى أن غيابه سيكون إجراء احترازي؛ بسبب شعوره ببعض الانزعاجات العضلية.

وأكد بيان برشلونة الرسمي، أن بيدري سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة بشكل طبيعي أمام إسبانيول، المُقرر لها يوم السبت المقبل، لحساب منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

مستقبل جريزمان

كشفت تقارير صحفية خارجية عن احتمالية مغادرة أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من تجديد تعاقده حتى 2027.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن النجم الفرنسي، جريزمان قد تلقى 3 عروض من أندية في الدوري الأمريكي، والسعودية، والإمارات.

وأتم التقرير: "أوضح دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد أن أنطوان جريزمان لم يعد لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه، مع أنه لا يزال يشغل دورًا هامًا في الفريق".

صافرات استهجان في البرنابيو

ذكرت تقارير صحفية خارجية أن هناك استياء من جانب جماهير ريال مدريد بشأن مستوى الفريق خلال الفترة الحالية، وهو ما ظهر خلال الفوز على إشبيلية بهدفين دون رد، في الدوري الإسباني الممتاز.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية: "تتصاعد التوترات في ملعب سانتياجو برنابيو، على الرغم من التقدم بهدف نظيف في الشوط الأول أمام إشبيلية بهدف نظيف، حيث كانت الأجواء متوترة".

وأوضح التقرير أن مشجعي ريال مدريد لم يترددوا في إظهار استيائهم من الفريق، في ظل الأداء المتذبذب الذي قدمه الفريق خلال الشوط الأول.

الصحافة الإيطالية

ميلان نيوز

ديساسي مطلوب في إيطاليا

يبدو مستقبل أكسل ديساسي واضحاً بشكل كبير، حيث من المتوقع أن يغادر المدافع الفرنسي تشيلسي عندما تفتح نافذة الانتقالات في يناير 2026.

قلب الدفاع الفرنسي لم يعد جزءًا من الخطط الفنية لإنزو ماريسكا، وقد تم عرضه على مجموعة واسعة من الأندية في جميع أنحاء أوروبا.

يعد ميلان من بين الفرق التي تدرس هذه الفرصة، حيث يواصلون البحث عن لاعبين دفاعيين ذوي خبرة بتكاليف معقولة.

فوتبول إيطاليا

جيسوس معروض على ميلان

يسعى جابرييل جيسوس إلى تجربة جديدة بعد أن تراجع نجمه في أرسنال، لذلك عرض عليه المقربون منه الانتقال إلى نادي إيه سي ميلان، الذي يدرس الفكرة.

وقد أشير بالفعل هذا الشهر إلى أن اللاعب البرازيلي كان ضمن اهتمامات ميلان، من بين أندية أخرى في الدوري الإيطالي تبحث عن مهاجمين.

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

أزمة بين ديمبلي وإنريكي

كشفت تقارير صحفية، عن حدوث أزمة مفاجئة بين الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، ومدربه الإسباني لويس إنريكي.

ولا يفهم الجناح الفرنسي النهج الاحترازي الذي يتبعه الجهاز الفني، بقيادة لويس إنريكي، خاصة أن الجهاز الفني يعتقد أنه ليس جاهزًا بعدُ لبدء مباراة، بينما يرى ديمبلي عكس ذلك.

لوباريزيان

مرض كفاراتسخيليا

غاب خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نادي باريس سان جيرمان، عن مواجهة فريقه ضد فانديه فونتيني ضمن منافسات دور الـ32 من كأس فرنسا.

ولم يسافر اللاعب الجورجي مع بعثة باريس إلى مدينة نانت، لخوض تلك المواجهة التي انتصر فيها فريقه برباعية دون رد، بسبب إصابته بعدوى فيروسية.

الصحافة الألمانية

كيكر

مستقبل بونيفاس

علق كليمينس فريتز، المدير الرياضي لنادي فيردر بريمن، على مستقبل المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس، بعد أن تعرض صاحب الـ24 عامًا للإصابة في الركبة.

وقال بشأن إمكانية إنهاء إعارة بونيفاس: "سنرى ما سيحدث بعد أن يحصل على الراحة بضعة أيام.. وبغض النظر عن مستقبله، نحن نبحث عن مهاجم جديد في يناير يمكنه تسجيل الأهداف".

ولم يسجل المهاجم القادم من باير ليفركوزن على سبيل الإعارة أي أهداف في منافسات الدوري الألماني هذا الموسم خلال 11 مباراة خاضها بقميص بريمن.

سكاي ألمانيا

مصير فيرنر مع لايبزيج

يرغب نادي لايبزيج في التخلص من خدمات المهاجم تيمو فيرنر في سوق الانتقالات الشتوية المقبل، رغم استمرار عقده حتى يونيو 2026.

وقال مارسيل شيفر، المدير الرياضي لنادي لايبزيج: "فيرنر يتصرف بشكل احترافي، وإذا أراد اللعب أكثر فقد يكون الوقت مناسبًا للتغيير.. وإذا قرر البقاء، سنحترم العقد كالعادة".

وخاض فيرنر 3 مباريات في الدوري الألماني هذا الموسم، بواقع 13 دقيقة فقط لم يسجل خلالها أو يصنع.