كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

0 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 3
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
أودينيزي

أودينيزي

لاعب ليفربول السابق: محمد صلاح لن يرحل عن الريدز.. ومن الأفضل عدم التعاقد مع لاعبين في يناير

طارق متولي

كتب - طارق متولي

04:43 م 21/12/2025
محمد صلاح نجم ليفربول

محمد صلاح

حذر جون بارنز، لاعب ليفربول السابق، إدارة الريدز من التعاقد مع اللاعب أنطوان سيمينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط أنباء عن احتمالية رحيل محمد صلاح عن الفريق، بعد أزمته مع أرني سلوت عقب مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وربطت بعض التقارير الإنجليزية اسم أنطوان سيمينيو بفريق ليفربول في الميركاتو الشتوي المقبل، ليكون بديلاً لمحمد صلاح المحتمل رحيله عن الفريق.

وقال بارنز في تصريحات نشرها موقع ليفربول إيكو: "آرني سلوت استبعد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية، وانتقده بشدة، وهذا هو الجانب الإيجابي في المدرب، لكن الأمر لا يتعلق برحيل آرني سلوت أو مو، فكلاهما سيبقى في رأيي".

وأضاف: "إذا رحل مو، سيكون ذلك السبب الوحيد هو رغبته في الذهاب إلى السعودية، لذا كما تعلمون، ليس الأمر متعلقًا بإجبار آرني سلوت لمو على الرحيل، مو في سن الآن لن يتحسن أداؤه بالضرورة ولن يصبح أفضل بكثير، لكنه موجود هنا، ولا يزال بإمكانه أن يكون لاعبًا من الطراز الرفيع".

وعن التعاقد مع لاعبين جدد، قال لاعب ليفربول السابق: "شهر يناير ليس الوقت المناسب للتعاقد مع لاعبين جدد، وإذا نظرنا إلى ما لدينا، فلن نجد مشكلة في تسجيل الأهداف وصناعة الفرص، لدينا جاكبو وإيزاك وفيرتز وما زال لدينا مو".

وأتم تصريحاته بالحديث عن سيمينيو، قائلاً: "إنه لاعب جيد.، لكن أعتقد أن لدينا مشاكل في مراكز أخرى نحتاج إلى النظر فيها قبل التعاقد مع سيمينيو، وهذا لا يعني أنني أنكر أنه لاعب جيد، وبالنسبة لي شهر يناير ليس وقتًا مناسبًا للتعاقد مع لاعبين جدد".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح صلاح فريق ليفربول رحيل محمد صلاح

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
فياريال

فياريال

0 1
برشلونة

برشلونة

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق برشلونة على فياريال بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
