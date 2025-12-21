حذر جون بارنز، لاعب ليفربول السابق، إدارة الريدز من التعاقد مع اللاعب أنطوان سيمينيو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط أنباء عن احتمالية رحيل محمد صلاح عن الفريق، بعد أزمته مع أرني سلوت عقب مباراة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وربطت بعض التقارير الإنجليزية اسم أنطوان سيمينيو بفريق ليفربول في الميركاتو الشتوي المقبل، ليكون بديلاً لمحمد صلاح المحتمل رحيله عن الفريق.

وقال بارنز في تصريحات نشرها موقع ليفربول إيكو: "آرني سلوت استبعد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية، وانتقده بشدة، وهذا هو الجانب الإيجابي في المدرب، لكن الأمر لا يتعلق برحيل آرني سلوت أو مو، فكلاهما سيبقى في رأيي".

وأضاف: "إذا رحل مو، سيكون ذلك السبب الوحيد هو رغبته في الذهاب إلى السعودية، لذا كما تعلمون، ليس الأمر متعلقًا بإجبار آرني سلوت لمو على الرحيل، مو في سن الآن لن يتحسن أداؤه بالضرورة ولن يصبح أفضل بكثير، لكنه موجود هنا، ولا يزال بإمكانه أن يكون لاعبًا من الطراز الرفيع".

وعن التعاقد مع لاعبين جدد، قال لاعب ليفربول السابق: "شهر يناير ليس الوقت المناسب للتعاقد مع لاعبين جدد، وإذا نظرنا إلى ما لدينا، فلن نجد مشكلة في تسجيل الأهداف وصناعة الفرص، لدينا جاكبو وإيزاك وفيرتز وما زال لدينا مو".

وأتم تصريحاته بالحديث عن سيمينيو، قائلاً: "إنه لاعب جيد.، لكن أعتقد أن لدينا مشاكل في مراكز أخرى نحتاج إلى النظر فيها قبل التعاقد مع سيمينيو، وهذا لا يعني أنني أنكر أنه لاعب جيد، وبالنسبة لي شهر يناير ليس وقتًا مناسبًا للتعاقد مع لاعبين جدد".