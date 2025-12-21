المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تشكيل مانشستر يونايتد.. غياب ماينو.. وسيسكو يعوض مبيومو أمام أستون فيلا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:40 م 21/12/2025
سيسكو

بنيامين سيسكو يعود إلى تشكيل مانشستر يونايتد

أعلن المدير الفني البرتغالي روبن أموريم، مدرب نادي مانشستر يونايتد، التشكيل الذي يبدأ به ضد أستون فيلا، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على أستون فيلا في ملعب فيلا بارك.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: سيني لامينز

الدفاع: أيدين هيفين، ليني يورو، لوك شاو

الوسط: ديوجو دالوت، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، ماسون ماونت، باتريك دورجو

الهجوم: ماتياس كونيا، بنيامين سيسكو

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد: ألتاي بايندير، توم هيتون، تايرل مالاسيا، ليساندرو مارتينيز، جوشوا زيركزي، جاك فليتشر، تايلر فريدريكسون، شيا لاسي، بينيديتو مانتاتو.

ويغيب اللاعب كوبي ماينو -لم يشارك أساسيًا في أي مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم- عن قائمة مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا، بسبب إصابة طفيفة، بحسب ما ذكرت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية.

ويظهر جاك فليتشر -نجل دارين فليتشر- بين بدلاء مانشستر يونايتد، فيما ينتظر صاحب الـ18 عامًا مشاركته الأولى على الإطلاق في الدوري الإنجليزي.

ويعوض سيسكو غياب الكاميروني بريان مبيومو، بينما يشارك دورجو أساسيًا في مكان الإيفواري أماد ديالو، إذ انضم الثنائي إلى منتخبات بلادهم في كأس أمم أفريقيا 2025 إلى جانب المغربي نصير مزراوي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي أستون فيلا

