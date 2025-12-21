المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

0 1
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 3
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
أودينيزي

أودينيزي

تشكيل أستون فيلا.. مفاجأة على مقاعد البدلاء أمام مانشستر يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:51 م 21/12/2025
أستون فيلا

أستون فيلا

أعلن المدير الفني الإسباني يوناي إيمري، مدرب نادي أستون فيلا، التشكيل الذي يبدأ به ضد مانشستر يونايتد، اليوم الأحد.

ويلتقي أستون فيلا ومانشستر يونايتد على ملعب الأول في فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويأمل أستون فيلا في مواصلة نتائجه الجيدة في بريميرليج، بعد أن حقق 10 انتصارات في آخر 11 مباراة متتالية، إذ خسر مرة وحيدة على يد ليفربول.

تشكيل أستون فيلا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، فيكتور ليندلوف، يان ماتسين

الوسط: أمادو أونانا، أبو بكر كامارا، جون ماكجين، يوري تيليمانس، مورجان روجرز

الهجوم: أولي واتكينز

ويجلس على مقاعد بدلاء أستون فيلا: ماركو بيزوت، لامار بوجاردي، إيميليانو بوينديا، لوكاس دين، أندريس جارسيا، جورج هيمينجز، دونيل مالين، إيفان جيساند، ليون روث.

ويظهر الإيفواري إيفان جيساند بين بدلاء أستون فيلا، رغم استدعاء المهاجم صاحب الـ24 عامًا إلى قائمة منتخب كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا، بدلًا من سيباستيان هالر.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، سينضم جيساند إلى معسكر كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا هذا المساء، بعد مباراة فيلا ويونايتد.

من جانبه، أجرى إيمري تغييرًا وحيدًا في تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد، إذ أعاد الحارس مارتينيز إلى موقعه بعد تعافيه من إصابة في الظهر.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أستون فيلا

