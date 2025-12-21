أعلن المدير الفني الإسباني يوناي إيمري، مدرب نادي أستون فيلا، التشكيل الذي يبدأ به ضد مانشستر يونايتد، اليوم الأحد.

ويلتقي أستون فيلا ومانشستر يونايتد على ملعب الأول في فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويأمل أستون فيلا في مواصلة نتائجه الجيدة في بريميرليج، بعد أن حقق 10 انتصارات في آخر 11 مباراة متتالية، إذ خسر مرة وحيدة على يد ليفربول.

تشكيل أستون فيلا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، فيكتور ليندلوف، يان ماتسين

الوسط: أمادو أونانا، أبو بكر كامارا، جون ماكجين، يوري تيليمانس، مورجان روجرز

الهجوم: أولي واتكينز

ويجلس على مقاعد بدلاء أستون فيلا: ماركو بيزوت، لامار بوجاردي، إيميليانو بوينديا، لوكاس دين، أندريس جارسيا، جورج هيمينجز، دونيل مالين، إيفان جيساند، ليون روث.

ويظهر الإيفواري إيفان جيساند بين بدلاء أستون فيلا، رغم استدعاء المهاجم صاحب الـ24 عامًا إلى قائمة منتخب كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا، بدلًا من سيباستيان هالر.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، سينضم جيساند إلى معسكر كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا هذا المساء، بعد مباراة فيلا ويونايتد.

من جانبه، أجرى إيمري تغييرًا وحيدًا في تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد، إذ أعاد الحارس مارتينيز إلى موقعه بعد تعافيه من إصابة في الظهر.