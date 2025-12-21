إصابة إيزاك تثير الرعب في ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن شعور نادي ليفربول الإنجليزي بحالة من القلق إذاء تعرض المهاجم ألكسندر إيساك لإصابة "خطيرة" خلال مواجهة توتنهام هوتسبير، أمس السبت.

وخطف ليفربول انتصارًا ثمينًا على حساب توتنهام هوتسبير، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب السبيرز، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 22 نقطة في المركز الـ13.

قلق في ليفربول بسبب إيزاك

وتعرض السويدي ألكسندر إيزاك للإصابة أثناء تسجيله هدف الريدز الأول في الفريق اللندني، ويعيش حامل لقب الدوري الإنجليزي قلقًا واسعًا بشأن تطورات تلك الإصابة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، لم يكن إيزاك اللاعب الوحيد من ليفربول الذي تعرض لإصابة أمام توتنهام هوتسبير.

وكان ميكي فان دي فين لاعب توتنهام قد انزلق باتجاه إيزاك أثناء محاولته منع المهاجم من التسجيل، مما جعل إيزاك غير قادر على الاحتفال حيث أشار على الفور لطلب المساعدة الطبية.

وجاءت إصابة النجم السويدي على مستوى الساق، لكن الأمر لم يتأكد إلا بعد خضوع إيزاك لفحص الرنين المغناطيسي، وفي حال كانت الإصابة بالغة الخطورة كما يُخشى، فقد تُشكل مشكلة للنادي والمنتخب.

وتعرض الثنائي كونور برادلي وجيريمي فريمبونج للاستبعاد من قمة توتنهام، بسبب مشاكل صحية، لكن ثمة قلقًا بالغًا بشأن إصابة إيزاك.

الجدير بالذكر أن إيزاك، البالغ من العمر 26 عامًا، خاض مسيرة غير مقعنة برفقة الريدز، منذ انضمامه من نيوكاسل يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ويعتبر هدف إيزاك ضد توتنهام هو الثاني له بقميص الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2025-2026.