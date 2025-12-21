المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

0 2
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 1
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 3
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

1 0
19:00
أودينيزي

أودينيزي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

إصابة إيزاك تثير الرعب في ليفربول

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:26 م 21/12/2025
إيزاك

إصابة إيزاك

كشفت تقارير صحفية عن شعور نادي ليفربول الإنجليزي بحالة من القلق إذاء تعرض المهاجم ألكسندر إيساك لإصابة "خطيرة" خلال مواجهة توتنهام هوتسبير، أمس السبت.

وخطف ليفربول انتصارًا ثمينًا على حساب توتنهام هوتسبير، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب السبيرز، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 22 نقطة في المركز الـ13.

قلق في ليفربول بسبب إيزاك

وتعرض السويدي ألكسندر إيزاك للإصابة أثناء تسجيله هدف الريدز الأول في الفريق اللندني، ويعيش حامل لقب الدوري الإنجليزي قلقًا واسعًا بشأن تطورات تلك الإصابة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، لم يكن إيزاك اللاعب الوحيد من ليفربول الذي تعرض لإصابة أمام توتنهام هوتسبير.

وكان ميكي فان دي فين لاعب توتنهام قد انزلق باتجاه إيزاك أثناء محاولته منع المهاجم من التسجيل، مما جعل إيزاك غير قادر على الاحتفال حيث أشار على الفور لطلب المساعدة الطبية.

وجاءت إصابة النجم السويدي على مستوى الساق، لكن الأمر لم يتأكد إلا بعد خضوع إيزاك لفحص الرنين المغناطيسي، وفي حال كانت الإصابة بالغة الخطورة كما يُخشى، فقد تُشكل مشكلة للنادي والمنتخب.

وتعرض الثنائي كونور برادلي وجيريمي فريمبونج للاستبعاد من قمة توتنهام، بسبب مشاكل صحية، لكن ثمة قلقًا بالغًا بشأن إصابة إيزاك.

الجدير بالذكر أن إيزاك، البالغ من العمر 26 عامًا، خاض مسيرة غير مقعنة برفقة الريدز، منذ انضمامه من نيوكاسل يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ويعتبر هدف إيزاك ضد توتنهام هو الثاني له بقميص الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2025-2026.

الدوري الإنجليزي ليفربول توتنهام ألكسندر إيزاك إصابة إيزاك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أستون فيلا

أستون فيلا

1 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

46

بداية الشوط الثاني من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg