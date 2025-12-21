المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
روي كين: مانشستر يونايتد يتحسن هجوميًا.. لكنه يعاني من مشكلات دفاعية

طارق متولي

كتب - طارق متولي

07:17 م 21/12/2025
روي كين

روي كين

علق روي كين، أسطورة فريق مانشستر يونايتد، على بعض الملفات التي تخص الفريق الإنجليزي، بجانب أدائهم في مباريات البريميرليج.

وأكد كين أن الشياطين الحمر يعانون من بعض المشكلات في الجوانب الدفاعية للفريق، موضحًا رأيه حول بعض لاعبي الفريق الجدد وأبرزهم كونيا.

وقال كين في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورت: "هناك بالتأكيد جوانب إيجابية لمانشستر يونايتد في المستقبل، ففي العام الماضي بالكاد كانوا يسجلون هدفًا واحدًا في المباراة الواحدة، أما هذا العام، فيبدو أنهم يسجلون حوالي هدفين في المباراة الواحدة، من الواضح أنهم أصبحوا فريقًا متكاملًا هجوميًا".

وأضاف: "يكمن القلق في الجانب الدفاعي، في الأهداف التي يستقبلها الفريق والفرص التي تتاح له، يبدو أن الفرق التي تواجه مانشستر يونايتد تخلق فرصًا بسهولة بالغة".

وعن ماتيوس كونيا، قال: "يبدو لي كلاعب في مانشستر يونايتد، أعتقد أنه تقبّل فكرة اللعب لمانشستر يونايتد حقًا".

وواصل تصريحاته بالحديث عن سيسكو، قائلاً: "سيسكو أسرع بكثير مما نراه، لكن الكثير من ذلك سيأتي من الثقة، كانت بدايته صعبة، إنه شاب وقد حصل الآن على هذه الفرصة ويحتاج إلى اغتنامها".

وأتم: "أحيانًا يحتاج اللاعب إلى قليل من الحظ، فاللاعبون يغيبون، لكنه استغل هذه الفرصة، إذا كانت تحركاته جيدة، فمن المتوقع أن يمرر له برونو تمريرات جيدة".

 

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد روي كين كين فريق مانشستر يونايتد

