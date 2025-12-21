المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
المباراة الثالثة تواليا.. كونيا يساهم في أهداف مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:43 م 21/12/2025
كونيا

ماتياس كونيا يواصل تألقه مع مانشستر يونايتد

استعاد اللاعب البرازيلي ماتياس كونيا بريقه مع نادي مانشستر يونايتد، ليساهم بالأهداف في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على أستون فيلا في فيلا بارك، اليوم الأحد، في مباراة جارية بينهما ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

مساهمات كونيا مع مانشستر يونايتد

رفض كونيا أن يتأخر مانشستر يونايتد في نتيجة الشوط الأول أمام أستون فيلا، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 45+3.

وأحرز ماتياس كونيا هدفه بعد مجهود فردي، إذ استغل خطأ في دفاع أستون فيلا، ثم اقتحم منطقة الجزاء، مسددًا كرة على يسار الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، لم يتمكن من التعامل معها.

وبات في رصيد كونيا مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي هذا الموسم 3 أهداف فقط.

واستطاع كونيا أخيرًا أن يجد نفسه في مانشستر يونايتد، ليساهم بـ3 أهداف في آخر 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، بعد أن سجل في بورنموث وأستون فيلا، وصنع أمام وولفرهامبتون.

وانضم ماتياس كونيا إلى مانشستر يونايتد في الصيف، قادمًا من وولفرهامبتون ووندرز بـ74 مليون يورو تقريبًا.

ويعول المدرب البرتغالي روبن أموريم على كونيا من أجل تعويض غياب الكاميروني بريان مبيومو الذي يستعد لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبل.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ماتياس كونيا

