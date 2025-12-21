المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

0 0
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

0 2
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

2 1
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 3
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

5 1
19:00
أودينيزي

أودينيزي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

الفوز الـ7 على التوالي.. قطار أستون فيلا لا يتوقف في محطة مانشستر يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:28 م 21/12/2025
أستون فيلا

من مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد

لم يتوقف قطار نادي أستون فيلا في محطة مانشستر يونايتد هذا المساء، بعدما تفوق فريق الإسباني يوناي إيمري (2-1) على رفاق البرتغالي روبن أموريم، في مباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك، ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أستون فيلا انتصاراته، ليحقق الفوز الـ7 على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

واستطاع أستون فيلا أن ينتصر للمرة الـ11 في آخر 12 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي، ليقتحم سباق اللقب، إذ قلص الفارق مع المتصدر أرسنال إلى ثلاث نقاط، ومع الوصيف مانشستر سيتي إلى نقطتين فقط.

تشكيل مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد

- تشكيل مانشستر يونايتد: سيني لامينز، أيدين هيفين، ليني يورو، لوك شاو، ديوجو دالوت، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، ماسون ماونت، باتريك دورجو، ماتياس كونيا، بنيامين سيسكو.

- تشكيل أستون فيلا: إيميليانو مارتينيز، ماتي كاش، إزري كونسا، فيكتور ليندلوف، يان ماتسين، أمادو أونانا، أبو بكر كامارا، جون ماكجين، يوري تيليمانس، مورجان روجرز، أولي واتكينز.

أستون فيلا يواصل انتصاراته على حساب مانشستر يونايتد

بدأ مانشستر يونايتد في تشكيل خطورة مبكرة على مرمى أستون فيلا، بتسديدة في الدقيقة 3 لماتياس كونيا، مرت بعيدًا إلى جوار قائم إيميليانو مارتينيز الأيسر.

وتصدى لامينز لتسديدة قوية من ماكجين في الدقيقة 7.

وكاد بنيامين سيسكو يسجل هدفًا افتتاحيًا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 22، لكن تسديدته، لسوء حظه، ارتطمت في جسد مارتينيز.

وتألق لامينز في حماية مرمى مانشستر يونايتد، إذ حرم مورجان روجرز من التسجيل في الدقيقة 33.

وأحرز روجرز هدفًا في الدقيقة 45 بعد أن راوغ أكثر من لاعب ثم سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك مانشستر يونايتد دون أن يتمكن لامينز من التصدي لها.

وأدرك كونيا التعادل سريعًا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 45+3، بعدما اقتحم منطقة الجزاء، إثر خطأ من مدافع أستون فيلا، ليسدد كرة على يسار مارتينيز، فشل في التعامل معها.

ومع بداية الشوط الثاني، غادر برونو فيرنانديز تشكيل مانشستر يونايتد مصابًا، ليشارك ليساندرو مارتينيز بدلًا منه.

ولم يتأخر مورجان روجرز عن التسجيل مجددًا، إذ صوب كرة قوية أخرى من داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد في الدقيقة 57، استقرت في شباك لامينز.

وضغط مانشستر يونايتد على دفاع فيلانز، لكن مارتينيز تألق في إبعاد كرة دالوت في الدقيقة 59.

ومرت تسديدة كونيا القوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 65، إلى جانب قائم فيلا الأيسر.

وأهدر كونيا هدفًا محققًا في الدقيقة 67، إذ انحرفت كرته الرأسية بعيدًا بقليل عن مرمى أستون فيلا.

وطالب لاعبو مانشستر يونايتد بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 80، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

واستمرت محاولات مانشستر يونايتد في العودة بالنتيجة أمام أستون فيلا، لكن دون جدوى.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أستون فيلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
المغرب

المغرب

0 0
جزر القمر

جزر القمر

9

الحكم يحتسب ركلة جزاء لمنتخب المغرب بعد سقوط إبراهيم دياز

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg