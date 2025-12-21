لم يتوقف قطار نادي أستون فيلا في محطة مانشستر يونايتد هذا المساء، بعدما تفوق فريق الإسباني يوناي إيمري (2-1) على رفاق البرتغالي روبن أموريم، في مباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك، ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل أستون فيلا انتصاراته، ليحقق الفوز الـ7 على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

واستطاع أستون فيلا أن ينتصر للمرة الـ11 في آخر 12 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي، ليقتحم سباق اللقب، إذ قلص الفارق مع المتصدر أرسنال إلى ثلاث نقاط، ومع الوصيف مانشستر سيتي إلى نقطتين فقط.

تشكيل مباراة أستون فيلا ومانشستر يونايتد

- تشكيل مانشستر يونايتد: سيني لامينز، أيدين هيفين، ليني يورو، لوك شاو، ديوجو دالوت، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، ماسون ماونت، باتريك دورجو، ماتياس كونيا، بنيامين سيسكو.

- تشكيل أستون فيلا: إيميليانو مارتينيز، ماتي كاش، إزري كونسا، فيكتور ليندلوف، يان ماتسين، أمادو أونانا، أبو بكر كامارا، جون ماكجين، يوري تيليمانس، مورجان روجرز، أولي واتكينز.

أستون فيلا يواصل انتصاراته على حساب مانشستر يونايتد

بدأ مانشستر يونايتد في تشكيل خطورة مبكرة على مرمى أستون فيلا، بتسديدة في الدقيقة 3 لماتياس كونيا، مرت بعيدًا إلى جوار قائم إيميليانو مارتينيز الأيسر.

وتصدى لامينز لتسديدة قوية من ماكجين في الدقيقة 7.

وكاد بنيامين سيسكو يسجل هدفًا افتتاحيًا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 22، لكن تسديدته، لسوء حظه، ارتطمت في جسد مارتينيز.

وتألق لامينز في حماية مرمى مانشستر يونايتد، إذ حرم مورجان روجرز من التسجيل في الدقيقة 33.

وأحرز روجرز هدفًا في الدقيقة 45 بعد أن راوغ أكثر من لاعب ثم سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك مانشستر يونايتد دون أن يتمكن لامينز من التصدي لها.

وأدرك كونيا التعادل سريعًا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 45+3، بعدما اقتحم منطقة الجزاء، إثر خطأ من مدافع أستون فيلا، ليسدد كرة على يسار مارتينيز، فشل في التعامل معها.

ومع بداية الشوط الثاني، غادر برونو فيرنانديز تشكيل مانشستر يونايتد مصابًا، ليشارك ليساندرو مارتينيز بدلًا منه.

ولم يتأخر مورجان روجرز عن التسجيل مجددًا، إذ صوب كرة قوية أخرى من داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد في الدقيقة 57، استقرت في شباك لامينز.

وضغط مانشستر يونايتد على دفاع فيلانز، لكن مارتينيز تألق في إبعاد كرة دالوت في الدقيقة 59.

ومرت تسديدة كونيا القوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 65، إلى جانب قائم فيلا الأيسر.

وأهدر كونيا هدفًا محققًا في الدقيقة 67، إذ انحرفت كرته الرأسية بعيدًا بقليل عن مرمى أستون فيلا.

وطالب لاعبو مانشستر يونايتد بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 80، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

واستمرت محاولات مانشستر يونايتد في العودة بالنتيجة أمام أستون فيلا، لكن دون جدوى.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025