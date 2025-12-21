المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

2 0
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

0 0
21:45
أتالانتا

أتالانتا

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 0
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

0 2
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

2 1
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

5 1
19:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 3
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

الضغط مستمر.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:12 م 21/12/2025
أستون فيلا

من مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

حقق نادي أستون فيلا الفوز السابع على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، على حساب مانشستر يونايتد.

وفاز فيلا على أرضه (2-1) على مانشستر يونايتد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد

يدين أستون فيلا بالفضل في تفوقه على مانشستر يونايتد إلى ثنائية مورجان روجرز في الدقيقتين 45 و57 على الترتيب.

وواصل أستون فيلا الضغط في سباق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ قلص الفارق مع المتصدر أرسنال إلى 3 نقاط، ومع الوصيف مانشستر سيتي إلى نقطتين فقط.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

وانتصر أستون فيلا للمرة الـ7 على التوالي في الدوري الإنجليزي، منذ خسارته على يد ليفربول.

وتمكن أستون فيلا من تحقيق 11 انتصارًا في آخر 12 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي، ليستعيد المدرب الإسباني يوناي إيمري ثقته في نفسه، بعد أن كان مهددًا بالإقالة.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي أستون فيلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
المغرب

المغرب

2 0
جزر القمر

جزر القمر

75

جاء هدف المغرب الثاني بعد كرة عرضية من أنس صلاح الدين ويقابلها أيوب الكعبي بمقصية عالمية من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg