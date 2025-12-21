حقق نادي أستون فيلا الفوز السابع على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد، على حساب مانشستر يونايتد.

وفاز فيلا على أرضه (2-1) على مانشستر يونايتد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد

يدين أستون فيلا بالفضل في تفوقه على مانشستر يونايتد إلى ثنائية مورجان روجرز في الدقيقتين 45 و57 على الترتيب.

وواصل أستون فيلا الضغط في سباق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إذ قلص الفارق مع المتصدر أرسنال إلى 3 نقاط، ومع الوصيف مانشستر سيتي إلى نقطتين فقط.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

وانتصر أستون فيلا للمرة الـ7 على التوالي في الدوري الإنجليزي، منذ خسارته على يد ليفربول.

وتمكن أستون فيلا من تحقيق 11 انتصارًا في آخر 12 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي، ليستعيد المدرب الإسباني يوناي إيمري ثقته في نفسه، بعد أن كان مهددًا بالإقالة.

