كلام فى الكورة
أموريم يعلق على إصابة برونو فيرنانديز.. ويؤكد: مانشستر يونايتد كان الأقوى

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:34 م 21/12/2025 تعديل في 09:44 م
روبن أموريم

روبن أموريم

أعرب البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، عن أسفه للخسارة أمام أستون فيلا، مساء اليوم، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق فريق أستون فيلا فوزًا ثمينًا على حساب مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

تصريحات أموريم مدرب مانشستر يونايتد

وقال أموريم خلال تصريحات إعلامية عبر قناة "سكاي سبورتس": "إصابة برونو فرنانديز؟ الأمر غريب حقًا، خلال هذا العام، وخاصة في هذا الوقت، واجهنا العديد من المشاكل".

وأضاف المدرب البرتغالي: "علينا التعامل مع المشاكل الحالية، أعتقد أن فليتشر شارك في مباراته الأولى، وهذا خبر جيد، وكذلك لاسي، لذا سنحاول إيجاد حلول والتحضير للمباراة القادمة".

وواصل: "أعتقد أن إصابة برونو فيرنانديز في الأنسجة الرخوة، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت. سنرى".

وتابع: "أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل اليوم. لم يحالفنا الحظ، حتى مع إصابة برونو، لكن خلال المباراة، حتى بدونه، كنا الفريق الأفضل".

وأشار: "لقد أحكمنا قبضتنا على الهجمات المرتدة بشكل جيد، بينما قدموا أداءً رائعًا، لقد قدمنا ​​أداءً جيدًا للغاية، ولن يتذكره أحد غدًا لأن الأهم هو النتيجة".

وأكد: "كنا نعلم مسبقًا أن أستون فيلا يلعب بتشكيلة دفاعية قوية، وكنا بحاجة إلى استغلال هذا الوضع، لقد تدربنا على هذا النحو، جربنا خيارات مختلفة".

وأكمل: "يمكننا استخدام تشكيلات أساسية مختلفة حسب مجريات المباراة، لذا فنحن نتحسن، مرة أخرى، أعتقد أننا كنا نستحق نتيجة أفضل بكثير اليوم، لكن الفريق الأفضل لم يفز".

وأردف: "أنا مدرب منذ ست سنوات، وحتى سبورتنج لشبونة كان أعتمد بشكل كبير على الأكاديمية، الأمر يتعلق بالتاريخ، وكل مدرب يرغب في تطوير اللاعبين من الأكاديمية بدلاً من إنفاق الأموال، لأن هذا يُعزز قيمته".

واسترسل: "كل ما أريده هو الفوز، وأريد التأكد من أن اللاعبين القادمين من الأكاديمية لن يُعانوا كثيرًا، أنا فقط أحاول مساعدة النادي، سواءً كان ذلك من الأكاديمية أو من الخارج".

وأشار أموريم: "علينا تجهيز جميع اللاعبين المتاحين لدينا للمباراة القادمة، لا يمكننا استخدام أي شيء كعذر، لن يتذكر أحد هذه المشاكل، لذا دعونا نتعامل معها، سيجعلنا ذلك أقوى".

وأتم: "رأيت منذ بداية الموسم فريقًا يتقدم للأمام، لكنه أحيانًا يسترخي قليلًا، وأحيانًا أخرى لا يكون حاضرًا في اللحظة المناسبة للمنافسة، اليوم كان الوضع مختلفًا تمامًا، كنا الفريق الأفضل أمام فريق قوي على أرضه وفي حالة جيدة جدًا. لقد كنا غير محظوظين حقًا اليوم".

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أستون فيلا برونو فيرنانديز

