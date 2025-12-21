كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة أرسنال في رحيل مهاجمه البرازيلي جابريل جيسوس، عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال موقع دفينسا سنترال الإسباني، إن أرسنال يسعى للتخلص من جيسوس خلال فترة الانتقالات الشتوية، ما جعل النادي يقوم بعرض خدماته على عدة أندية قد تكون مهتمة بالتعاقد معه، ومن بينها ريال مدريد.

ويأتي ذلك في ظل معرفة أرسنال أن إندريك مهاجم ريال مدريد يرتبط اسمه بالرحيل عن الفريق، في ظل العرض المقدم إليه من أولمبيك ليون الفرنسي، وبالتالي يستغل الجانرز هذا الأمر لعرض لاعبه البرازيلي على الملكي.

ولكن أكدت التقارير أنه برغم اقتراب رحيل إندريك عن الفريق، إلا أن ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع أي لاعب ليحل محله، حيث لا يرغب الفريق في الحصول على مهاجم صريح، وبالتالي ليس لديهم أي رغبة في الحصول على خدمات جيسوس.

جدير بالذكر أن ريال مدريد حاول ضم اللاعب في السنوات الأخيرة في فترة وجوده مع مانشستر سيتي قبل الانضمام إلى أرسنال.

ويُشار إلى أن إندريك لم يحظ بفرص لعب قوية تحت قيادة تشابي ألونسو، حيث شارك في 99 دقيقة في ثلاث مباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، وكانت الأخيرة هي الوحيدة التي بدأها أساسيًا.

ويرغب ريال مدريد في الاعتماد على جونزالو، الذي يحصل على وقت لعب أكبر تحت قيادة تشابي ألونسو ، حيث فقد لعب 330 دقيقة في 17 مباراة، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ورغم سعي أرسنال في التخلص من جيسوس، إلا أن اللاعب لا يفكر في الرحيل عن الجانرز، حيث قال في تصريحات سابقة منذ أيام قليلة: "أثق في أدائي الكروي وأثق في استمراري مع هذا الفريق".