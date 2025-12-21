المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

2 0
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

0 0
21:45
أتالانتا

أتالانتا

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 0
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

0 2
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

2 1
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

5 1
19:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 3
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بعد أنباء رحيل إندريك.. أرسنال يعرض جيسوس على ريال مدريد على سبيل الإعارة

طارق متولي

كتب - طارق متولي

10:07 م 21/12/2025
جابرييل جيسوس

جيسوس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة أرسنال في رحيل مهاجمه البرازيلي جابريل جيسوس، عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال موقع دفينسا سنترال الإسباني، إن أرسنال يسعى للتخلص من جيسوس خلال فترة الانتقالات الشتوية، ما جعل النادي يقوم بعرض خدماته على عدة أندية قد تكون مهتمة بالتعاقد معه، ومن بينها ريال مدريد.

ويأتي ذلك في ظل معرفة أرسنال أن إندريك مهاجم ريال مدريد يرتبط اسمه بالرحيل عن الفريق، في ظل العرض المقدم إليه من أولمبيك ليون الفرنسي، وبالتالي يستغل الجانرز هذا الأمر لعرض لاعبه البرازيلي على الملكي.

ولكن أكدت التقارير أنه برغم اقتراب رحيل إندريك عن الفريق، إلا أن ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع أي لاعب ليحل محله، حيث لا يرغب الفريق في الحصول على مهاجم صريح، وبالتالي ليس لديهم أي رغبة في الحصول على خدمات جيسوس.

جدير بالذكر أن ريال مدريد حاول ضم اللاعب في السنوات الأخيرة في فترة وجوده مع مانشستر سيتي قبل الانضمام إلى أرسنال.

ويُشار إلى أن إندريك لم يحظ بفرص لعب قوية تحت قيادة تشابي ألونسو، حيث شارك في 99 دقيقة في ثلاث مباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، وكانت الأخيرة هي الوحيدة التي بدأها أساسيًا.

ويرغب ريال مدريد في الاعتماد على جونزالو، الذي يحصل على وقت لعب أكبر تحت قيادة تشابي ألونسو ، حيث فقد لعب 330 دقيقة في 17 مباراة، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ورغم سعي أرسنال في التخلص من جيسوس، إلا أن اللاعب لا يفكر في الرحيل عن الجانرز، حيث قال في تصريحات سابقة منذ أيام قليلة: "أثق في أدائي الكروي وأثق في استمراري مع هذا الفريق".

 

 

مباراة أرسنال القادمة
ريال مدريد أرسنال الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني مدريد جيسوس جابرييل جيسوس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
المغرب

المغرب

2 0
جزر القمر

جزر القمر

75

جاء هدف المغرب الثاني بعد كرة عرضية من أنس صلاح الدين ويقابلها أيوب الكعبي بمقصية عالمية من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg