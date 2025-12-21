المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

2 0
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

0 0
21:45
أتالانتا

أتالانتا

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 0
22:00
خيتافي

خيتافي

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

0 2
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

2 1
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

5 1
19:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

0 3
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

خطوة من آرسنال للفوز بصفقة جوهرة ليل

محمد همام

كتب - محمد همام

10:16 م 21/12/2025
احتفال لاعبو ليل بهدف هارالدسون

فريق ليل الفرنسي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن نادي آرسنال – متصدر الدوري الإنجليزي – تواصل مع وكلاء اللاعب أيوب بوعدي، متوسط ميدان فريق ليل.

وأفادت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن نادي آرسنال لديه رغبة في الحصول على خدمات صاحب الـ18 عامًا، وسط اهتمام من جانب عدة أندية أوروبية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول.

وأبدى "الجانرز" استعداده لتقديم عرض بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المغربية، والذي يُعد من أهم المواهب القادمة في "القارة العجوز".

وكان بوعدي قد انضم للفريق الأول لفريق ليل عام 2023، حيث يُعد من ناشئي النادي الفرنسي، كما يمتلك عقدًا يمتد حتى صيف 2029.

وشارك اللاعب صاحب الأصول المغربية في 20 مباراة خلال هذا الموسم في كافة المشاركات، سواء محلية أو أوروبية، ونجح في صناعة هدف واحد في مسابقة الدوري.

الدوري الإنجليزي ليل الدوري الفرنسي آرسنال أيوب بوعدي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
المغرب

المغرب

2 0
جزر القمر

جزر القمر

75

جاء هدف المغرب الثاني بعد كرة عرضية من أنس صلاح الدين ويقابلها أيوب الكعبي بمقصية عالمية من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
