خطوة من آرسنال للفوز بصفقة جوهرة ليل

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن نادي آرسنال – متصدر الدوري الإنجليزي – تواصل مع وكلاء اللاعب أيوب بوعدي، متوسط ميدان فريق ليل.

وأفادت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن نادي آرسنال لديه رغبة في الحصول على خدمات صاحب الـ18 عامًا، وسط اهتمام من جانب عدة أندية أوروبية مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول.

وأبدى "الجانرز" استعداده لتقديم عرض بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المغربية، والذي يُعد من أهم المواهب القادمة في "القارة العجوز".

وكان بوعدي قد انضم للفريق الأول لفريق ليل عام 2023، حيث يُعد من ناشئي النادي الفرنسي، كما يمتلك عقدًا يمتد حتى صيف 2029.

وشارك اللاعب صاحب الأصول المغربية في 20 مباراة خلال هذا الموسم في كافة المشاركات، سواء محلية أو أوروبية، ونجح في صناعة هدف واحد في مسابقة الدوري.