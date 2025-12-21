ميرور: وست هام يستهدف ضم مهاجم وولفرهامبتون

يستهدف نادي وست هام يونايتد، التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وكشفت صحيفة ميرور أن يورجن ستراند لارسن نجم نادي وولفرهامبتون، يأتي على رأس أهداف الهامرز الشتوية، لتعزيز مركز المهاجم الصريح في الميركاتو الشتوي.

وأوضحت أن وست هام يرغب في ضم لارسن، من أجل خلافة الألماني نيكلاس فولكروج، الذي أصبح على أعتاب المغادرة، من أجل الانتقال لصفوف فريق ميلان الإيطالي.

سجل المهاجم النرويجي هدفًا واحدًا فقط في الدوري الإنجليزي مع وولفرهامبتون، حيث لم ينجح في مساعدة فريقه من الهروب من تذيل جدول ترتيب البريميرليج.

وأحرز نجم وولفرهامبتون ثنائية في شباك وست هام هذا الموسم، في بطولة كأس كاراباو.