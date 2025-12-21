المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

- -
16:00
زامبيا

زامبيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
18:00
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
20:15
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس مصر
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
مسار

مسار

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ميرور: وست هام يستهدف ضم مهاجم وولفرهامبتون

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:47 م 21/12/2025
احتفال يورجن ستراند لارسن مهاجم وولفرهامبتون

احتفال يورجن ستراند لارسن مهاجم وولفرهامبتون

يستهدف نادي وست هام يونايتد، التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وكشفت صحيفة ميرور أن يورجن ستراند لارسن نجم نادي وولفرهامبتون، يأتي على رأس أهداف الهامرز الشتوية، لتعزيز مركز المهاجم الصريح في الميركاتو الشتوي.

وأوضحت أن وست هام يرغب في ضم لارسن، من أجل خلافة الألماني نيكلاس فولكروج، الذي أصبح على أعتاب المغادرة، من أجل الانتقال لصفوف فريق ميلان الإيطالي.

 

سجل المهاجم النرويجي هدفًا واحدًا فقط في الدوري الإنجليزي مع وولفرهامبتون، حيث لم ينجح في مساعدة فريقه من الهروب من تذيل جدول ترتيب البريميرليج.

وأحرز نجم وولفرهامبتون ثنائية في شباك وست هام هذا الموسم، في بطولة كأس كاراباو.

مباراة وست هام يونايتد القادمة
وست هام وولفرهامبتون يورجن ستراند لارسن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg