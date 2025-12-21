المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

- -
16:00
زامبيا

زامبيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
18:00
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
20:15
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس مصر
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
مسار

مسار

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

تساوى مع 6 لاعبين.. روجرز يتقدم في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:00 م 21/12/2025
روجرز

مورجان روجرز - لاعب أستون فيلا

تقدم مورجان روجرز، جناح أستون فيلا، في جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي 2025-2026، مساء اليوم الأحد، ليتساوى مع 6 لاعبين.

وسجل مورجان روجرز ثنائية في مرمى مانشستر يونايتد هذا المساء في مباراة جارية ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

روجرز يتقدم في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي

واصل روجرز تألقه مع أستون فيلا هذا الموسم، خاصة في منافسات الدوري الإنجليزي.

واستطاع روجرز أن يسجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد على طريقته الخاصة، إذ صوب تسديدتين لا تصد ولا ترد، اكتفى الحارس لامينز بمشاهدتهما.

وبلغ روجرز هدفه السابع في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال 17 مباراة.

وتساوى روجرز مع 6 لاعبين آخرين، هم فولتماده من نيوكاسل، ريتشارلسون من توتنهام، فيليب ماتيتا من كريستال بالاس، ويلبيك من برايتون، فودين من مانشستر سيتي وكالفرت لوين من ليدز يونايتد.

طالع ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي من هنا

ويستمر هالاند في صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ19 هدفًا، وبفارق 8 أهداف عن الوصيف البرازيلي إيجور تياجو من صفوف برينتفورد.

الدوري الإنجليزي أستون فيلا مورجان روجرز

