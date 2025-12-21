تقدم مورجان روجرز، جناح أستون فيلا، في جدول ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي 2025-2026، مساء اليوم الأحد، ليتساوى مع 6 لاعبين.

وسجل مورجان روجرز ثنائية في مرمى مانشستر يونايتد هذا المساء في مباراة جارية ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

روجرز يتقدم في ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي

واصل روجرز تألقه مع أستون فيلا هذا الموسم، خاصة في منافسات الدوري الإنجليزي.

واستطاع روجرز أن يسجل هدفين في شباك مانشستر يونايتد على طريقته الخاصة، إذ صوب تسديدتين لا تصد ولا ترد، اكتفى الحارس لامينز بمشاهدتهما.

وبلغ روجرز هدفه السابع في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال 17 مباراة.

وتساوى روجرز مع 6 لاعبين آخرين، هم فولتماده من نيوكاسل، ريتشارلسون من توتنهام، فيليب ماتيتا من كريستال بالاس، ويلبيك من برايتون، فودين من مانشستر سيتي وكالفرت لوين من ليدز يونايتد.

ويستمر هالاند في صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بـ19 هدفًا، وبفارق 8 أهداف عن الوصيف البرازيلي إيجور تياجو من صفوف برينتفورد.

