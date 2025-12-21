المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليفربول في ورطة.. ذا أثلتيك: اشتباه في إصابة إيزاك بكسر في الساق

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

11:05 م 21/12/2025
إصابة ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول

إصابة ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نادي ليفربول، خلال مواجهة توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت صحيفة ذا أثلتيك، أن هناك اشتباه في إصابة إيزاك بكسر في الساق، بقدمه اليسرى، مما يمثل ضربة موجعة لناديه ليفربول.

وأوضحت أنه حال تأكد إصابة إيزاك بكسر في الساق، سيغيب لبضعة أشهر عن صفوف الريدز.

تعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي دخل بديلًا لكونور برادلي في الشوط الثاني، للإصابة أثناء تسديده كرة الهدف الأول لناديه ليفربول، حيث سقط بعد تدخل عنيف من مدافع توتنهام ميكي فان دي فين، ولم يتمكن من الاحتفال مع زملائه.

سيمثل غياب إيزاك لفترة طويلة ضربة قوية لكل من ليفربول واللاعب الذي انضم للفريق مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، والذي سجل هدفه الثاني فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله القياسي من نيوكاسل يونايتد في الصيف.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يضطر ليفربول إلى التحرك خلال فترة الانتقالات الشتوية، للتعاقد مع لاعب جديد يستطيع اللعب كمهاجم وعلى الأطراف أيضًا.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول إيزاك

