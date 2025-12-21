كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نادي ليفربول، خلال مواجهة توتنهام هوتسبير، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت صحيفة ذا أثلتيك، أن هناك اشتباه في إصابة إيزاك بكسر في الساق، بقدمه اليسرى، مما يمثل ضربة موجعة لناديه ليفربول.

وأوضحت أنه حال تأكد إصابة إيزاك بكسر في الساق، سيغيب لبضعة أشهر عن صفوف الريدز.

تعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي دخل بديلًا لكونور برادلي في الشوط الثاني، للإصابة أثناء تسديده كرة الهدف الأول لناديه ليفربول، حيث سقط بعد تدخل عنيف من مدافع توتنهام ميكي فان دي فين، ولم يتمكن من الاحتفال مع زملائه.

سيمثل غياب إيزاك لفترة طويلة ضربة قوية لكل من ليفربول واللاعب الذي انضم للفريق مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، والذي سجل هدفه الثاني فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله القياسي من نيوكاسل يونايتد في الصيف.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يضطر ليفربول إلى التحرك خلال فترة الانتقالات الشتوية، للتعاقد مع لاعب جديد يستطيع اللعب كمهاجم وعلى الأطراف أيضًا.