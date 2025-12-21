يترقب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، نتائج الفحص الطبي للنجم البرتغالي، برونو فرنانديز، بعد إصابته مواجهة أستون فيلا، اليوم الاحد، ببطولة الدوري الإنجليزي.

وحقق فريق أستون فيلا فوزًا ثمينًا على حساب مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وتعرض برونو فيرنانديز لإصابة في الشوط الأول أمام أستون فيلا، ليضطر إلى الخروج عند الاستراحة، ليشارك ليساندرو مارتينيز بديلاً له.

مانشستر يونايتد يتحرك لضم أيوب بوعادي

وبحسب ما ذكرته شبكة "تيم توك" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يستعد لتسريع تحركاته لتعزيز خط الوسط بالتعاقد مع النجم الواعد أيوب بوعادي، من فريق ليل الفرنسي.

ويرى مانشستر يونايتد أن أيوب بوعادي يمكنه تعزيز خط وسط الشياطين الحمر، عقب رحيل البرازيلي كارلوس كاسيميرو.

ورغم ذلك سيواجه مانشستر يونايتد منافسة من جانب كبار الدوري الإنجليزي، خاصة أرسنال وتشيلسي وليفربول، على ضم بوعادي.

لكن مع دخول باريس سان جيرمان وريال مدريد في المنافسة على ضمه، فإن ليل حدد سعرًا مبدئياً يقارب الـ60 مليون يورو لضم بوعادي، الذي يمتد عقده حتى عام 2029.

ماذا قال أموريم عن إصابة برونو فيرنانديز؟

صرح أموريم لشبكة "سكاي سبورتس" عقب الخسارة من أستون فيلا: "أعتقد أنها إصابة في الأنسجة الرخوة، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت، سنرى نتائج الفحص الرسمي لاحقًا".

وتحيط التكهنات بمستقبله فيرنانديز داخل "أولد ترافورد" حيث يحظى بإعجاب بايرن ميونخ، والذي يستعد لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو نظير الحصول على خدماته.

ويرتبط النجم البرتغالي بعقد مع مانشستر يونايتد ممتد حتى يونيو عام 2027، وقد لعب هذا الموسم 18 مباراة، وسجل 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة هذا الموسم.