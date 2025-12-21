المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد خروجه أمام أستون فيلا.. تقارير بريطانية تكشف مدة غياب برونو فيرنانديز

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:48 م 21/12/2025
برونو فيرنانديز

برونو فيرنانديز

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن مدة غياب برونو فيرنانديز لاعب فريق مانشستر يونايتد، بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة الشياطين الحمر في مباراة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة تليجراف البريطانية، إن مانشستر يونايتد قد يفتقد خدمات قائده برونو فرنانديز لمدة شهر على الأقل، بعد تعرضه لإصابة يشتبه بأنها في الأنسجة خلال مباراة الفريق أمام أستون فيلا على ملعب فيلا بارك، والتي غادرها في الشوط الأول.

وأوضحت الصحيفة أن إصابة فيرنانديز جاءت في توقيت حساس، خاصة بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا حول مستقبله عقب بث مقابلة مع التلفزيون البرتغالي، عبر خلالها عن خيبة أمله من تعامل إدارة يونايتد مع عرض الهلال السعودي لضمه خلال الصيف الماضي.

وبحسب تليجراف، فإن مشهد فيرنانديز وهو يعرج متألمًا أثار قلق جماهير يونايتد، في ظل ندره غيابه عن المباريات طوال مسيرته، باعتباره اللاعب الأكثر تأثيرًا وإبداعًا في الفريق، وخسارته تمثل ضربة قوية لفريق يعاني من عدم الاستقرار.

ونقلت الصحيفة تصريحات ديوجو دالوت الذي وصف الغياب المحتمل لفرنانديز بأنه سيكون كبيرًا، كما أشارت إلى إحباط المدرب روبن أموريم عند حديثه عن الإصابة، حيث قال: "أعتقد أنها إصابة في الأنسجة الرخوة، وستستغرق بعض الوقت، برونو لاعب يتمتع بلياقة عالية، ونأمل أن يتعافى جيدًا، لكننا سنحتاج إلى إيجاد حلول، ولا يمكننا استخدام الإصابات كذريعة".

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد مانشستر برونو فيرنانديز فيرنانديز فريق مانشستر يونايتد

