صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

قلق بشأن إيزاك

أثار المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك القلق داخل نادي ليفربول بعد تعرض لإصابة قوية، خلال مواجهة توتنهام، بعد تدخل من ميكي فان دي فين، اضطرت المدرب أرني سلوت لاستبداله.

وجاءت إصابة النجم السويدي على مستوى الساق، لكن لم تتأكد مدة غيابه وحجم الإصابة حيث سيخضع لفحص الرنين المغناطيسي، وفي حال كانت الإصابة بالغة الخطورة كما يُخشى، فقد تُشكل مشكلة لكتيبة الريدز.

ميرور

وست هام يستهدف مهاجم وولفرهامبتون

يستهدف نادي وست هام يونايتد، التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

ويأتي يورجن ستراند لارسن نجم نادي وولفرهامبتون، على رأس أهداف الهامرز الشتوية، لخلافة نيكلاس فولكروج الذي أصبح على أعتاب المغادرة نحو ميلان.

ديلي ميل

صفقات أموريم

أكد روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أنه لن يُقدم على صفقاتٍ مُتهوّرة في يناير، وأشار إلى أنه يستهدف التعاقد مع لاعبين يناسبون مستقبل مانشستر يونايتد.

ويُعتقد أن مانشستر يونايتد قد أعطى الأولوية لضم لاعب وسط دفاعي وسط حالة عدم اليقين بشأن مستقبل كاسيميرو، ومانويل أوجارتي، وكوبي ماينو في أولد ترافورد.

لكن النادي الإنجليزي مهتم أيضًا بمهاجم بورنموث أنطوان سيمينيو، وقد يُحاول التفوق على مانشستر سيتي، وليفربول، وتوتنهام في يناير، بالتعاقد مع اللاعب الدولي الغاني.

الصحافة الإسبانية

الموقع الرسمي لبرشلونة

إصابة كريستنسن

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا أكد خلاله إصابة لاعبه أندرياس كريستنسن بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

وقال برشلونة: "أُصيب أندرياس كريستنسن بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، وهي إصابة لحقت به عرضيًا خلال حصة التدريب يوم السبت نتيجة حركة خاطئة".

وأضاف بيان النادي الكتالوني: "وبعد إجراء الفحوصات، تم اختيار العلاج التحفظي. وسيعتمد وقت التعافي التقريبي على مدى تحسن حالة اللاعب".

ماركا

رؤية فليك

تحدث هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن فوز فريقه أمام فياريال بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالدوري الإسباني.

وقال فليك: "الفوز مهم فياريال فريق كبير، يملك سرعة كبيرة في الخط الهجومي، لذا سعيد بالحصول على النقاط الثلاث".

وأضاف مدرب برشلونة: "أعتقد أن إصابة كوندي لا تبدو خطيرة، هذا ما نأمله، جوان جارسيا أنقذ برشلونة، أشعر أن فريقي كان يعاني من الإرهاق بعض الشيء، لكن العقلية مذهلة، وأنا فخور بهم".

سبورت

خطة برشلونة

يستعد ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، مع الإدارة، لمحاولة التعاقد مع مدافع بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، على سبيل الإعارة.

وحال قدم برشلونة تقريرًا طبيًا لرابطة الدوري الإسباني يؤكد غياب كريستنسن لفترة طويلة، فسيكون التعاقد مع لاعب جديد أمرًا ممكنًا.

ويبحث المدرب هانز فليك، عن خيار يتمثل في الاعتماد على مواهب لاماسيا خاصة ان اللاعب جوفري تورنتس يعد حلًا جيدًا بالنسبة للمدرب الألماني.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

اعتراف كونتي

اعترف المدير الفني أنطونيو كونتي، مدرب نادي نابولي، بأن الفوز بكأس السوبر الإيطالي أصبح أكثر صعوبة منذ تغيير نظامه إلى المشاركة بـ4 فرق.

وقال كونتي: "النظام الجديد لكأس السوبر الإيطالي يجعل كل شيء أكثر صعوبة بسبب وجود نصف نهائي ثم نهائي.. أعتقد أن البطولة أصبحت أكثر أهمية".

وتأهل نابولي إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان، حيث يواجه بولونيا الذي أقصى إنتر من دور نصف النهائي.

توتو ميركاتو ويب

أول فوز لفيورنتينا

حقق نادي فيورنتينا أخيرًا أول فوز له في منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد 16 مباراة.

ونجح فيورنتينا في تحقيق انتصار كبير على أرضه في أرتيميو فرانكي (5-1) أمام أودينيزي، مستغلًا حالة النقص العددي بعد طرد الحارس مادوكا أوكوي في الدقيقة 7.

ورغم ذلك، يظل فيورنتينا بالمركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط.

الصحافة الفرنسية

لو باريزيان

مستقبل راموس

على الرغم من مشاركة المهاجم البرتغالي جونزالو راموس المحدودة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، بواقع (984 دقيقة)، فإنه يواصل إظهار قدراته التهديفية كلما أتيحت له الفرصة.

وقال دانيال زويرب، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق: "من المهم وجود لاعب مثله في فريقك، في كل مرة يدخل فيها، يصنع الفارق، قد لا يكون الخيار الأمثل لمدرب باريس سان جيرمان الحالي، لكنه يمثل إضافة قيّمة للعديد من الأندية الأوروبية، إنه لاعب من الطراز الرفيع".

ليكيب

صفقة جزائرية على أعتاب ليون

يقترب لاعب خط وسط أنجيه، حماد عبدلي، المشارك حاليًا مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية، إلى أولمبيك ليون، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وقبل ستة أشهر من انتهاء عقده.

وتزامنًا مع مفاوضات أولمبيك ليون المتقدمة مع ريال مدريد، لضم البرازيلي، إندريك فيليب، على سبيل الإعارة لتعزيز خط الهجوم، فإن إدارة النادي الأبيض تسير بخطى ثابتة نحو تدعيم خط الوسط، بضم حماد عبدلي.

الصحافة الألمانية

بيلد

احتفال أوليس بفوز بايرن ميونخ

سلطت صحيفة بيلد الألمانية الضوء على حسم بايرن ميونخ الفوز بنتيجة 4-0 على هايدنهايم، بعد التعادل في الأسبوع الماضي بنتيجة 2-2 مع ماينز متذيل الترتيب.

ولا يزال فريق المدرب فينسنت كومباني بلا هزيمة في الدوري الألماني هذا الموسم، ويتقدم الآن بفارق تسع نقاط عن دورتموند.

وأشارت الصحيفة إلى الظهور اللافت لنجم بايرن ميونخ مايكل أوليس باحتفاله الرائع، حيث احتفل اللاعب بهدفه بطريقة غريبة، إذ غطى عينه بيده بعد أن خضع لعملية جراحية بسيطة في العين في وقت سابق.

كيكر

كومباني يتحدث عن إصابة كيميتش

تحدث كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن إصابة جوشوا كيميتش، حيث قال في تصريحات نشرتها صحيفة كيكر الألمانية: "كيميتش كان سيكون متاحًا في حالة الطوارئ القصوى، لكن لم أفضل أن أجعله يشارك في المباراة".

وأضاف: "لو تعرضنا لبعض المباريات الأخرى، لكان كيميتش انضم إلى قائمة الفريق، على الرغم من أنه لم يكن ضمن الخطة بنسبة 99% ولم يكن متاحًا".

