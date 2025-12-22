المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

- -
16:00
زامبيا

زامبيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
18:00
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
20:15
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس مصر
بيراميدز

بيراميدز

- -
17:00
مسار

مسار

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

الريدز يقترب من الفوز بالسباق.. سيمينيو يوافق على الشروط الشخصية مع ليفربول

محمد همام

كتب - محمد همام

01:59 م 22/12/2025
سيمينيو

أنطوان سيمينيو لاعب برونموث

اقترب نادي ليفربول من الفوز بسباق التعاقد مع الجناح الدولي الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث، من أجل الانتقال لصفوف "الريدز" في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن نادي ليفربول قد يفعل بند فسخ التعاقد مع بورنموث من أجل التعاقد مع سيمينيو في يناير المقبل، حيث يقدر الشرط الجزائي بـ65 مليون جنيه إسترليني، على أن ينخفض في الصيف القادم إلى 60 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن تحرك نادي ليفربول جاء بعد تعرض الفريق لضربة قوية إثر إصابة ألكسندر إيزاك بكسر في الساق، الأمر الذي قد يجعله يغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر على أقل تقدير.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيمينيو وافق على الشروط الشخصية من أجل إتمام انتقاله إلى نادي ليفربول، حيث كان الجناح الغاني ضمن أهداف كبار الدوري الإنجليزي بداية من مانشستر سيتي، وغريمه مانشستر يونايتد، بجانب توتنهام هوتسبير.

وخاض صاحب الـ25 عامًا 17 مباراة مع بورنموث في الموسم الحالي، حيث ساهم بـ11 هدفًا في الدوري الإنجليزي بواقع 8 أهداف وصناعة 3 أهداف.

وكان سيمينيو انتقل إلى صفوف بورنموث في يناير 2023 قادمًا من بريستول سيتي في صفقة مالية قدرت بما يقرب من 10 ملايين يورو.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفربول مانشستر سيتي سيمينيو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg