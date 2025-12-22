اقترب نادي ليفربول من الفوز بسباق التعاقد مع الجناح الدولي الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث، من أجل الانتقال لصفوف "الريدز" في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن نادي ليفربول قد يفعل بند فسخ التعاقد مع بورنموث من أجل التعاقد مع سيمينيو في يناير المقبل، حيث يقدر الشرط الجزائي بـ65 مليون جنيه إسترليني، على أن ينخفض في الصيف القادم إلى 60 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن تحرك نادي ليفربول جاء بعد تعرض الفريق لضربة قوية إثر إصابة ألكسندر إيزاك بكسر في الساق، الأمر الذي قد يجعله يغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر على أقل تقدير.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيمينيو وافق على الشروط الشخصية من أجل إتمام انتقاله إلى نادي ليفربول، حيث كان الجناح الغاني ضمن أهداف كبار الدوري الإنجليزي بداية من مانشستر سيتي، وغريمه مانشستر يونايتد، بجانب توتنهام هوتسبير.

وخاض صاحب الـ25 عامًا 17 مباراة مع بورنموث في الموسم الحالي، حيث ساهم بـ11 هدفًا في الدوري الإنجليزي بواقع 8 أهداف وصناعة 3 أهداف.

وكان سيمينيو انتقل إلى صفوف بورنموث في يناير 2023 قادمًا من بريستول سيتي في صفقة مالية قدرت بما يقرب من 10 ملايين يورو.

