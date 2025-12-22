المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
22:00
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

كأس الأمم الأفريقية
مالي

مالي

0 0
16:00
زامبيا

زامبيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
18:00
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
20:15
أهلي جدة

أهلي جدة

كأس مصر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
17:00
مسار

مسار

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

من أجل سيمينيو.. مهاجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل

محمد همام

كتب - محمد همام

04:51 م 22/12/2025
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الإثنين، عن تقدم المفاوضات بين إدارتي مانشستر يونايتد وروما، من أجل انتقال المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي إلى صفوف "ذئاب العاصمة" خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب نادي العاصمة الإيطالية للتعاقد مع زيركزي على سبيل الإعارة، مع وضع بند يتيح إمكانية الشراء في الصيف المقبل.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن المفاوضات متقدمة بين الطرفين، خاصة بعد أن فقد جوشوا زيركزي مكانه الأساسي لدى المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ويرغب النادي الإنجليزي في الاستغناء عن زيركزي من أجل التعاقد مع الجناح الغاني أنطوان سيمينيو، هداف ونجم فريق بورنموث، والذي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يُقدَّر بنحو 65 مليون جنيه إسترليني.

وخاض زيركزي (24 عامًا) 11 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ قدومه من صفوف بولونيا، حيث سجل هدفًا واحدًا في مسابقة الدوري خلال 372 دقيقة لعب، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وكانت آخر مشاركة للمهاجم الهولندي في مباراة أستون فيلا، التي أُقيمت أمس الأحد، حيث شارك لمدة 17 دقيقة فقط، في لقاء شهد خسارة مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد بورنموث زيركزي سيمينيو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

0 0
مسار

مسار

5

عرضية لبيراميدز من ركنية وابعاد من دفاع مسار

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
Advertisement
مباشر
مالي

مالي

0 0
زامبيا

زامبيا

49

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg