من أجل سيمينيو.. مهاجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الإثنين، عن تقدم المفاوضات بين إدارتي مانشستر يونايتد وروما، من أجل انتقال المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي إلى صفوف "ذئاب العاصمة" خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب نادي العاصمة الإيطالية للتعاقد مع زيركزي على سبيل الإعارة، مع وضع بند يتيح إمكانية الشراء في الصيف المقبل.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن المفاوضات متقدمة بين الطرفين، خاصة بعد أن فقد جوشوا زيركزي مكانه الأساسي لدى المدرب البرتغالي روبن أموريم.

ويرغب النادي الإنجليزي في الاستغناء عن زيركزي من أجل التعاقد مع الجناح الغاني أنطوان سيمينيو، هداف ونجم فريق بورنموث، والذي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يُقدَّر بنحو 65 مليون جنيه إسترليني.

وخاض زيركزي (24 عامًا) 11 مباراة مع مانشستر يونايتد منذ قدومه من صفوف بولونيا، حيث سجل هدفًا واحدًا في مسابقة الدوري خلال 372 دقيقة لعب، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وكانت آخر مشاركة للمهاجم الهولندي في مباراة أستون فيلا، التي أُقيمت أمس الأحد، حيث شارك لمدة 17 دقيقة فقط، في لقاء شهد خسارة مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.