مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30
بنين

بنين

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

موعد عودته غير محدد.. ليفربول يعلن خضوع إيزاك لعملية جراحية بسبب كسر في الكاحل

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:14 م 22/12/2025
إصابة ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول

إيزاك

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، خضوع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة توتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي.

وأُصيب مهاجم ليفربول خلال التحامٍ أثناء تسجيله الهدف الأول ضد توتنهام هوتسبير، ما استدعى استبداله.

عملية جراحية لإيزاك

وقال ليفربول في بيان رسمي: "خضع ألكسندر إيزاك اليوم لعملية جراحية ناجحة لعلاج الإصابة التي تعرض لها يوم السبت".

وأوضح النادي الإنجليزي: "بعد التشخيص، أُجريت له اليوم عملية جراحية لعلاج إصابة في الكاحل تضمنت كسرًا في عظمة الشظية".

وأتم بيان ليفربول: "سيستكمل إيزاك الآن برنامجه التأهيلي في مركز تدريب أكسا، ولم يُحدد بعد موعد عودته".

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول إيزاك

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

