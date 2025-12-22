أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، خضوع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة توتنهام هوتسبر في الدوري الإنجليزي.

وأُصيب مهاجم ليفربول خلال التحامٍ أثناء تسجيله الهدف الأول ضد توتنهام هوتسبير، ما استدعى استبداله.

عملية جراحية لإيزاك

وقال ليفربول في بيان رسمي: "خضع ألكسندر إيزاك اليوم لعملية جراحية ناجحة لعلاج الإصابة التي تعرض لها يوم السبت".

وأوضح النادي الإنجليزي: "بعد التشخيص، أُجريت له اليوم عملية جراحية لعلاج إصابة في الكاحل تضمنت كسرًا في عظمة الشظية".

وأتم بيان ليفربول: "سيستكمل إيزاك الآن برنامجه التأهيلي في مركز تدريب أكسا، ولم يُحدد بعد موعد عودته".

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025