كتب - د ب أ

انتزع فولهام ثلاث نقاط بشق الأنفس بالفوز (1-0) على ضيفه نوتنجهام فورست في ختام منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الإثنين.

وسجل راؤول خيمينيز هدف فولهام الوحيد في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء.

ورفع فولهام رصيده إلى 23 نقطة ليقفز للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

ويخرج فولهام لمواجهة خارج أرضه في الجولة القادمة أمام وست هام يونايتد بديربي لندن الذي سيقام يوم السبت المقبل.

أما نوتنجهام فورست فيخوض اختبارا صعبا على أرضه في نفس اليوم عندما يستقبل مانشستر سيتي.