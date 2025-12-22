المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فولهام يقهر نوتنجهام فورست بركلة جزاء في الدوري الإنجليزي

كتب - د ب أ

12:38 ص 23/12/2025
فولهام

فولهام

انتزع فولهام ثلاث نقاط بشق الأنفس بالفوز (1-0) على ضيفه نوتنجهام فورست في ختام منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الإثنين.

وسجل راؤول خيمينيز هدف فولهام الوحيد في الدقيقة 45+4 من ركلة جزاء.

ورفع فولهام رصيده إلى 23 نقطة ليقفز للمركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

ويخرج فولهام لمواجهة خارج أرضه في الجولة القادمة أمام وست هام يونايتد بديربي لندن الذي سيقام يوم السبت المقبل.

أما نوتنجهام فورست فيخوض اختبارا صعبا على أرضه في نفس اليوم عندما يستقبل مانشستر سيتي.

مباراة فولهام القادمة
الدوري الإنجليزي فولهام نوتنجهام فورست

