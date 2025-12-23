المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ليفربول يتقدم وأرسنال يحتفظ بالصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 17

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:53 ص 23/12/2025
ليفربول

ليفربول

ازدادت المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز اشتعالا، مع انتهاء الجولة 17 من المسابقة لموسم 2025-2026.

واختتمت منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الإثنين، بينما تنطلق الجولة 18 يوم الجمعة المقبل.

وبعد انتهاء الجولة 17، يواصل أرسنال التربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه.

بينما واصل ليفربول، حامل اللقب، تقدمه في الترتيب بعد بداية مخيبة على صعيد النتائج، إذ يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 بعد انتهاء الجولة 17 من المسابقة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 39 نقطة

مانشستر سيتي - 37 نقطة

أستون فيلا - 36 نقطة

تشيلسي - 29 نقطة

ليفربول - 29 نقطة

سندرلاند - 27 نقطة

مانشستر يونايتد - 26 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا

أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg