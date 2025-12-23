ازدادت المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز اشتعالا، مع انتهاء الجولة 17 من المسابقة لموسم 2025-2026.

واختتمت منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمس الإثنين، بينما تنطلق الجولة 18 يوم الجمعة المقبل.

وبعد انتهاء الجولة 17، يواصل أرسنال التربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه.

بينما واصل ليفربول، حامل اللقب، تقدمه في الترتيب بعد بداية مخيبة على صعيد النتائج، إذ يحتل حاليا المركز الخامس برصيد 29 نقطة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 بعد انتهاء الجولة 17 من المسابقة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 39 نقطة

مانشستر سيتي - 37 نقطة

أستون فيلا - 36 نقطة

تشيلسي - 29 نقطة

ليفربول - 29 نقطة

سندرلاند - 27 نقطة

مانشستر يونايتد - 26 نقطة

