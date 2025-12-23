المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

أثق في عودته.. سلوت يعلق على إصابة إيزاك مع ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:57 ص 23/12/2025 تعديل في 12:10 م
إيزاك

إيزاك يغادر مباراة ليفربول وتوتنهام مصابا

تحدث المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك.

وأصيب إيزاك بكسر في الساق خلال مباراة فوز ليفربول (2-1) على توتنهام في الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، ليخضع لعملية جراحية، أعلن النادي نجاحها.

ولم يحدد ليفربول مدة غياب ألكسندر إيزاك، لكن من المتوقع أن تمتد لعدة أشهر.

تصريحات سلوت عن إصابة إيزاك

وقال سلوت في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "إصابة إيزاك ستستمر لعدة أشهر، وهذا أمر مخيب للآمال بالنسبة له ولنا أيضًا".

وأضاف مدرب ليفربول: "إصابة إيزاك ليس لها علاقة بالإجهاد البدني الزائد.. لقد كان تدخل فان دي فين متهورًا، ولو تكرر 10 مرات، أعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا في كل مرة أن يتعرض اللاعب لإصابة خطيرة".

وواصل تصريحاته: "أثق في عودة إيزاك قبل نهاية الموسم.. عندما تنضم إلى نادٍ جديد تكون متحمسًا للغاية وترغب في إظهار قدراتك، لكن ذلك كان شبه مستحيل بالنسبة له، لأنه لم يتدرب مع الفريق بشكل منتظم لمدة 3 أو 4 أشهر".

ثم زاد: "كنا نعلم أن إيزاك سيستغرق وقتًا طويلًا للتأقلم في ليفربول، لأنه لم يخض فترة إعداد حقيقية".

قبل أن يختتم: "من سوء الحظ أن يتعرض الآن للإصابة، خاصة أنه كان يقترب تدريجيًا من المستوى الذي قدمه الموسم الماضي مع نيوكاسل".

يشار إلى أن إيزاك سجل 3 أهداف بقميص ليفربول في 16 مباراة رسمية.

ليفربول الدوري الإنجليزي آرني سلوت ألكسندر إيزاك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg