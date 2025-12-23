تحدث المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك.

وأصيب إيزاك بكسر في الساق خلال مباراة فوز ليفربول (2-1) على توتنهام في الجولة الماضية من منافسات الدوري الإنجليزي، ليخضع لعملية جراحية، أعلن النادي نجاحها.

ولم يحدد ليفربول مدة غياب ألكسندر إيزاك، لكن من المتوقع أن تمتد لعدة أشهر.

تصريحات سلوت عن إصابة إيزاك

وقال سلوت في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "إصابة إيزاك ستستمر لعدة أشهر، وهذا أمر مخيب للآمال بالنسبة له ولنا أيضًا".

وأضاف مدرب ليفربول: "إصابة إيزاك ليس لها علاقة بالإجهاد البدني الزائد.. لقد كان تدخل فان دي فين متهورًا، ولو تكرر 10 مرات، أعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا في كل مرة أن يتعرض اللاعب لإصابة خطيرة".

وواصل تصريحاته: "أثق في عودة إيزاك قبل نهاية الموسم.. عندما تنضم إلى نادٍ جديد تكون متحمسًا للغاية وترغب في إظهار قدراتك، لكن ذلك كان شبه مستحيل بالنسبة له، لأنه لم يتدرب مع الفريق بشكل منتظم لمدة 3 أو 4 أشهر".

ثم زاد: "كنا نعلم أن إيزاك سيستغرق وقتًا طويلًا للتأقلم في ليفربول، لأنه لم يخض فترة إعداد حقيقية".

قبل أن يختتم: "من سوء الحظ أن يتعرض الآن للإصابة، خاصة أنه كان يقترب تدريجيًا من المستوى الذي قدمه الموسم الماضي مع نيوكاسل".

يشار إلى أن إيزاك سجل 3 أهداف بقميص ليفربول في 16 مباراة رسمية.