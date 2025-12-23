المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

صدارة هالاند في أمان.. هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة 17

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:35 م 23/12/2025 تعديل في 02:46 م
هالاند

إيرلينج هالاند

أسدل الستار على منافسات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتنتهي معها واحدة من حلقات الصراع على لقب هداف بريميرليج هذا الموسم.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 17 جولة من الموسم الحالي، شهدت منافسة قوية بين الهدافين.

واختتمت الجولة 17 أمس الإثنين، وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بانطلاق الجولة 18 من نسخة 2025-2026 للمسابقة، مساء الجمعة المقبل.

وقبل انطلاق جولة جديدة من الدوري الإنجليزي ينفرد إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، برصيد 19 هدفا، بفارق 8 أهداف عن إيجور تياجو لاعب برينتفورد، أقرب ملاحقيه.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة 17 وقبل انطلاق الجولة التالية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 19 هدفا

إيجور تياجو (برينتفورد) - 11 هدفا

أنطوان سيمينيو (بورنموث) - 8 أهداف

هوجو إيكيتيكي (ليفربول) - 8 أهداف

داني ويلبيك (برايتون) - 7 أهداف

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) - 7 أهداف

فيل فودين (مانشستر سيتي) - 7 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا

 

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

التعليقات

