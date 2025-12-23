يتنافس النرويجي إيرلينج هالاند مع 7 لاعبين آخرين على جائزة أفضل لاعب بالجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي بـ39 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي، وثلاث نقاط عن الثالث أستون فيلا.

المرشحون لجائزة الأفضل في الجولة بالدوري الإنجليزي

أعلن الدوري الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الماضية.

ويظهر هالاند من مانشستر سيتي إلى جانب دان بالارد (سندرلاند)، دومينيك كالفيرت لوين (ليدز)، ريس جيمس (تشيلسي)، لويس بوتر (برينتفورد)، مورجان روجرز (أستون فيلا)، أنتون ستاخ (ليدز)، نك فولمتاده (نيوكاسل).

وسجل هالاند هدفين وصنع آخر في فوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، كما قدم فولتماده أداءً جيدًا جدًا بإحراز هدفين في شباك تشيلسي.

ولم يسبق لأي لاعب أن حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم أكثر من مرة، باستثناء اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز الذي فاز بها في الجولتين 13 و15 على الترتيب.

