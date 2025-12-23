المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

هالاند ينافس 7 لاعبين.. المرشحون لجائزة الأفضل في الجولة بالدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

02:58 م 23/12/2025
هالاند

هالاند - مهاجم مانشستر سيتي

يتنافس النرويجي إيرلينج هالاند مع 7 لاعبين آخرين على جائزة أفضل لاعب بالجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي بـ39 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي، وثلاث نقاط عن الثالث أستون فيلا.

المرشحون لجائزة الأفضل في الجولة بالدوري الإنجليزي

أعلن الدوري الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في الجولة الماضية.

ويظهر هالاند من مانشستر سيتي إلى جانب دان بالارد (سندرلاند)، دومينيك كالفيرت لوين (ليدز)، ريس جيمس (تشيلسي)، لويس بوتر (برينتفورد)، مورجان روجرز (أستون فيلا)، أنتون ستاخ (ليدز)، نك فولمتاده (نيوكاسل).

وسجل هالاند هدفين وصنع آخر في فوز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة، كما قدم فولتماده أداءً جيدًا جدًا بإحراز هدفين في شباك تشيلسي.

ولم يسبق لأي لاعب أن حصد جائزة أفضل لاعب في الجولة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم أكثر من مرة، باستثناء اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز الذي فاز بها في الجولتين 13 و15 على الترتيب.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg