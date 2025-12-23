تشيلسي يزاحم ليفربول وقطبي مانشستر على ضم سيمينيو

اقتحم نادي تشيلسي السباق على ضم الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

ويبدو سيمينيو قريبا من الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل، بعدما بات هدفا لعدد من الأندية الإنجليزية الكبيرة بعد تألقه مؤخرا مع بورنموث.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن اللاعب توصل لاتفاق على البنود الشخصية مع ليفربول، فيما يواصل قطبا مانشستر، يونايتد والسيتي، المفاوضات مع وكلاء سيمينيو.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن تشيلسي الذي كان مهتما في وقت سابق بضم سيمينيو، عاد للمنافسة على ضم اللاعب الغاني، وأجرى اتصالا اليوم مع بورنموث للاستفسار عن إمكانية ضمه.

ويدرس النادي اللندني في الوقت الحالي إمكانية حسم الصفقة عبر تفعيل الشرط الجزائي في عقد سيمينيو.

جدير بالذكر أن سيمينيو (25 عاما) شارك في 17 مباراة مع بورنموث هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3.