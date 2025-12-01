المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
خطة سحرية.. كيف يتعامل أموريم مع غياب برونو فيرنانديز عن مانشستر يونايتد؟

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:55 م 23/12/2025
برونو فيرنانديز

برونو فيرنانديز

كشفت تقارير صحفية، عن خطة البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، لتعويض غياب مواطنه وقائد الفريق برونو فيرنانديز، خلال المباراة القادمة ضد نيوكاسل يونايتد.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره نيوكاسل يونايتد، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة "جولة بوكسينج داي" من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد".

ويتوقع غياب برونو فيرنانديز عن مانشستر يونايتد لمدة شهر على الأقل، بعد تعرضه لإصابة يشتبه بأنها في الأنسجة خلال مباراة أستون فيلا الماضية، والتي غادرها في الشوط الأول.

كيف يتعامل أموريم مع غياب برونو فيرنانديز؟

وبحسب ما ذكرته صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" فإن برونو فيرنانديز سيغيب عن مباراة مان يونايتد ضد نيوكاسل في جولة البوكسينج داي، بسبب معاناته من الإصابة.

ويعتبر فيرنانديز القلب النابض للشياطين الحمر هذا الموسم، حيث ساهم في إحراز 12 هدفًا خلال 17 مباراة بالدوري الإنجليزي، كما أنه يعتبر ركيزة أساسية في خط وسط الفريق.

ويواجه البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد مشكلتين الآن، حول تحديد بديل فرنانديز في المركز، إلى جانب حامل شارة القيادة أمام نيوكاسل يونايتد.

ونوه التقرير بأن الخيارات أمام أموريم "محدودة"، حيث يغيب كوبي ماينو عن المباراة بسبب معاناته من إصابة في ربلة الساق.

ولم يتبقَّ أمام أموريم سوى الثنائي البرازيلي كاسيميرو والأورجوياني مانويل أوجارتي، حيث يعود الأول بعد انتهاء إيقافه، وربما يتم الدفع بالأوروجوياني مكان فيرنانديز، وهو ما يمنح كاسيميرو حرية التقدم للأمام كما يفعل البرتغالي.

ويتوقع اعتماد روبن أموريم على الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز في مركز خط الوسط الارتكاز، حيث يتنافس حاليًا مع أوجارتي على هذا المركز.

وفي حال أراد أموريم خيارًا أكثر تقدمًا، فبإمكانه الاعتماد على جاك فليتشر، البالغ من العمر 18 عامًا، والذي شارك في آخر 17 دقيقة من مباراة الأحد، أمام أستون فيلا، أو إبعاد ماسون ماونت عن مركزه كصانع ألعاب.

وفي هذه الحالة سيتم إشراك جوشوا زيركزي إلى جانب ماتيوس كونيا في مركز الهجوم، مما يعني عدم توفر أي خيارات هجومية أساسية على مقاعد بدلاء الشياطين الحمر.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد نيوكاسل يونايتد روبن أموريم برونو فيرنانديز

